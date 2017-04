Al-thani volvió a estallar en las redes sociales. Esta vez el presidente del club tuvo problemas para acceder al estadio por la zona sur, debido al cordón policial que corta la calle por seguridad. "La policía no me permitía entrar al estadio. No hay justicia", escribía antes del partido. Tras él, seguía: "Día muy malo hoy. Por la estúpida policía [y añadió posteriormente que "es racista"] y por la mala suerte del equipo, nosotros dominamos".