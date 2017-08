Cifu se quedará y no se fichará por Ricca y Torres

En la presentación de Juankar como, definitivamente, jugador del Málaga en propiedad por cuatro temporadas, Francesc Arnau hizo balance de la situación del mercado en clave blanquiazul. Quedan casi cuatro semanas de plazo para rematar y al Málaga le faltan dos fichajes. Y Arnau quiere afilar el tiro bien porque entiende que debe llegar ahí un salto de calidad.

"La hoja de ruta son dos fichajes más. Vamos a intentar reforzar al equipo lo máximo", explicó el director deportivo: "Tenemos muchas bases hechas, pero hay que poner la guinda. Tenemos que elevar el nivel de competencia con las últimas incorporaciones, hay que hacerlo lo mejor posible para subir el nivel de la plantilla. Hay que subir la competencia, que haya uno detrás retando y compita. Es una competencia sana".

"El mercado está muy calmado, hablo con otros colegas y me dicen lo mismo. Estaremos pendientes, el año pasado el 7 de julio estaba casi todo hecho, pero hay situaciones que no puedes controlar. No es exclusivo del Málaga, es general", aseguró Arnau, que descartó fichar por las lesiones de Ricca y Miguel Torres: "Les esperamos para octubre o noviembre, antes de diciembre esperamos contar con ellos. No vamos a fichar en esa posición".

También admitió Arnau la casi segura continuidad de Cifu. "Es un luchador, tiene muchas posibilidades de quedarse, puede estar entre los 25. Si se queda es porque convence al entrenador. Partió en desventaja y ahora lo ha conseguido cambiar con su trabajo y su manera de ser", aseguró.