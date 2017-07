Javi García fuerza para recalar en el Málaga

Pablo Fornals ya es pasado. Y Javi García podría ser el futuro. Es el deseo de Míchel y, como tal, Francesc Arnau va a intentar satisfacerlo. Ha empezado con la tarea, de hecho. A pesar de que hace unas tres semanas su agente, Manuel García Quilón, aseguró que sacarlo del Zenit iba a ser imposible, vuelven a aflorar las esperanzas. El director deportivo y el representante han conversado últimamente en varias ocasiones y se ha establecido una nueva vía de diálogo ahora que el castellonense ha dejado 12 millones en caja. La operación sigue siendo difícil pero cuenta con un gran aval: el jugador va a hacer lo posible por venir al Málaga.

Aunque sigue sin quedar claro cuánto de lo que se ingresa se puede reinvertir en fichajes, la afición parece ya resignada a saber que de los 12 millones que deja la salida de Pablo Fornals al menos se podrá usar una pequeña parte. Ese remanente es el que el Málaga espera que le sirva para convencer al Zenit de la salida del mediocentro, que en las dos primeras jornadas de Liga se ha quedado sin convocar. Javi García es consciente de que allí no lo quieren y empieza a desesperarse ante la demora en que se resuelva su marcha. No hay más que echar un vistazo a sus actualizaciones de Instagram para comprender lo cansado que está de vivir en Rusia.

El medio madrileño se bajaría su altísima ficha si se llega a un acuerdo con el Zenit

Está como loco por volver a España, donde el Málaga es el mejor colocado a pesar de que el Betis también demostró un fuerte interés. Eso sí, para ello tendría que realizar un importante esfuerzo económico, puesto que sus emolumentos están en los cuatro millones de euros brutos. Por el momento, hay buena predisposición para conseguir su llegada a Martiricos.

Míchel, en su reunión con Arnau en Holanda, le insistió al dirigente que su prioridad es fortalecer el doble pivote y que el nombre de Javi García es su preferido, por más que la baja de Fornals afecte a la mediapunta.

Sin duda, su marcha es una ausencia importante y con la que no contaba, y así se lo hizo saber al propio futbolista antes de irse, pero no hubo marcha atrás. El domingo el Málaga realizó un último esfuerzo por mejorar las condiciones que le había planteado para renovar, pero ya no existía vuelta atrás por parte del futbolista, que ese mismo día ya había empezado a despedirse de sus compañeros en el hotel.

Ya por la mañana, todo se precipitó. El futbolista comunicó formalmente que iba a depositar los 12 millones de euros de su cláusula en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, se despidió del resto de compañeros y al mediodía fue acompañado por el delegado del equipo, Josemi, hasta el aeropuerto de Ámsterdam, donde le esperaba un vuelo para retornar a España. Ya por la tarde, el Villarreal anunció su fichaje hasta 2022.

Arnau, que ya está de vuelta en Málaga tras su viaje exprés a la concentración de Garderen, está dolido con la salida de Fornals por todo lo que representaba simbólicamente. No obstante, ahora se debe centrar en el trabajo. Aún tiene que resolver al menos tres incorporaciones para el técnico (un central, el medio centro y un delantero). El nombre de Javi García, eso sí, es el que está subrayado por encima de todos.