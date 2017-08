Rolán y ¿una sorpresa?

A priori, el Málaga habría llegado con tiempo suficiente al cierre del mercado, que este año tiene lugar un día más tarde, el 1 de septiembre. Porque faltaban un medio centro y un delantero, y Rolón está aquí y Rolán ya mismo lo estará. Aunque el Girondins se precipitó en anunciar su cesión el sábado noche, lo cierto es que las negociaciones están muy bien encaminadas y se terminarán de cerrar aquí, con el futbolista pasando el reconocimiento médico en las próximas horas. Sin embargo, el botín podría aumentarse con una sorpresa de última hora.

Con el delantero uruguayo quedarán satisfechas las peticiones de Míchel. No obstante, en la agenda del director deportivo, Francesc Arnau, existen todavía nombres señalados a expensas de que se puedan dar una serie de circunstancias favorables. En el Málaga esperan el efecto dominó final que habrá en el mercado a nivel internacional, con algunas operaciones millonarias que dejarán a algunos futbolistas sin plaza en sus actuales equipos. Un delantero y un medio centro experimentado serían las cañas en las que más le interesaría el Málaga que hubiera pesca.

Habrá muchos fichajes de última hora y ahí se podría pescar otro medio o delantero

Antes de eso, entre hoy y mañana debería anunciarse formalmente el préstamo de Diego Rolán, algo que desde la entidad de Martiricos entienden que no llevará ningún problema de última hora. Ni siquiera la lesión que trascendió del internacional charrúa. Ayer se conoció que el delantero sufre una lesión muscular. No se trata de algo grave, pero sí de una rotura fibrilar que le privará de disputar los dos encuentros que Uruguay tenía previsto contra Argentina y Paraguay en este parón por compromisos internacionales. Rolán se dañó en uno de sus últimos entrenamientos con el Girondins, incluso no estuvo en la convocatoria del partido que el cuadro galo -en el que milita Toulalan- venció por 2-1 al Troyes.

Por otra parte, a lo largo de hoy mismo se espera que se anuncie también la cesión de Luis Muñoz al Lugo. El futbolista se encuentra allí ya porque las conversaciones entre las entidades estaban en un estado avanzado. El central malagueño, si no ocurre nada extraño, pasará hoy mismo el reconocimiento médico y podrá completar su primer entrenamiento a las órdenes de Francisco, que será su nuevo entrenador. Desde el Málaga confían en que este préstamo le dé los minutos que en un principio no le iba a facilitar Míchel y le permitan ganar experiencia. El técnico ya comunicó que no veía pertinente que compitiera en Tercera, que está por debajo de sus prestaciones, y en la categoría de plata podrá aprender sin estar en el foco de manera tan directa, cosa que habría ocurrido de quedarse en Martiricos. Esta salida será la última tras las ya oficiales de Tighadouini (Twente) y Koné (Estrasburgo).