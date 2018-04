Y Al Thani responde a BlueBay

Alrededor de las 21:00 llegó la reacción del jeque Al Thani al comunicado de BlueBay en el que arremetían con dureza contra el presidente del Málaga [Aquí lo puedes leer], respondiendo en inglés y vía Twitter. “Many dreams. God willing soon will appear the right”, que viene a ser algo así como “Muchos sueños. Dios quiera que pronto salga la verdad”.

La cantidad de traducciones posibles del término right, junto al nivel de inglés del jeque (y lo enigmático que suele ser expresándose), dejan la vía abierta a que se refiera al proceso judicial que pronto decidirá quién lleva la razón en un asunto oscuro que tiene en vilo al malaguismo, gran perjudicado en esta guerra.

Recientemente la Audiencia Provincial de Málaga tumbó el último recurso del jeque para suspender el caso BlueBay, que, agotada la vía penal, pasa a lo civil y está pendiente de fecha para el juicio.