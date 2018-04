Tomando posiciones

Se están moviendo cosas en el entorno del Málaga. Y cada paso que se da va estrechando el cerco alrededor del actual presidente y máximo accionista del club, Abdullah Al-Thani. Le vienen de muchos frentes. Políticos, instituciones, accionistas, aficionados, empresarios y, por supuesto, uno de sus grandes archienemigos, la hotelera BlueBay. Muchos se han puesto en primera línea y ya han salido en el plano. Otros siguen apostados esperando la ocasión.

No tiene ningún apoyo Al-Thani más allá de sus hijos, la mayoría con cargo y sueldo del propio Málaga. Dentro del club casi nadie cree en su gestión. Algunos siguen por una mera cuestión de supervivencia. Otros, por necesidad. Y los hay que la única manera que tienen de perpetuarse en la entidad es de la mano del sheikh.

El ex administrador concursal Daniel Pastor asegura que existen "medios jurídicos"

El descenso matemático ha terminado de desatar una serie de acontecimientos que todavía están en una fase previa. Al-Thani está en su momento más crítico desde que aterrizó hace casi ocho años en el Málaga. Habrá que ver qué solidez tienen algunos de los que optan a derrocar al actual presidente. Fórmulas, desde luego, existen. Ya no para que se vaya, sino para que la gestion del club caiga en manos distintas.

El que fuera administrador concursal y parte de la comisión de seguimiento de la deuda del Málaga (además de vicepresidente de la Fundación), Daniel Pastor, habló ayer en distintos medios y descubrió una vía: "Hace mucho tiempo que no escucho el plan del Málaga. La gente quiere que el equipo funcione en el campo y que no estemos de escándalo en escándalo. Las cuentas no importan tanto. Ahora cobran muchos intermediarios, cuando estaba el proceso concursal cobraban del jugador. No podemos permitir que este señor acabe con el club en Segunda B. Con este modelo, el año que viene es incierto. Quedarse en Segunda, subir o bajar a Segunda B queda al azar. Algunos entrenadores no quieren venir a este proyecto, porque pasan cuatro partidos y no salen los resultados y se va. La ley dice que los administradores están obligados a estar. Medios jurídicos hay para quitarle la gestión a Al-Thani porque es fácilmente demostrable que lleva casi un año sin estar al pie del cañón, pero lo mejor es que lo haga voluntariamente, que deje el club con gente que genere confianza en la afición, en las instituciones".

Duras palabras de Pastor, que asegura que mantuvo una conversación con el director general en funciones, Joaquín Jofre: "Los principales directivos del club tienen que decirle al jeque que se vaya o tienen que dimitir. Hablé con Jofre el otro día y le dije que quizás él deba ser quien hable con ellos. Me ofrecí a estar en la conversación e intentar explicarle por qué esta situación no es buena. Creo que es mejor hacerlo voluntariamente, si hay que darle un sueldo se le da. Pero que deje el club en manos de gestores profesionales".

Acerca de la Asociación de Accionistas Minoritarios del Málaga, Pastor añadió: "Son los que están liderando los derechos de todos. Jurídicamente son los que tienen la llave, y están muy activos. Tú no te puedes llevar vía préstamo dinero para tus gastos personales. Y eso ha ocurrido y lo sabe todo el mundo. Ese dinero hay que reintegrarlo de alguna manera y el derecho de los minoristas es que se les dé información".

Son las horas más bajas de los Al-Thani, que se han quedado prácticamente solos y sin ningún apoyo externo.