Se agolpan las salidas

El director deportivo, Francesc Arnau, está cerca de cerrar las principales obsesiones de este verano. Sin embargo, empieza a acumularse el trabajo en la operación salida, que por el momento está muy verde. Valga el ejemplo de que hasta que Sandro no deposite los seis millones de euros de su cláusula de rescisión las operaciones de Borja Bastón, Meré o Roberto, por más que estén avanzadas, no se podrán cerrar. Toca aliviar bastante carga, en lo relativo al límite salarial y a las fichas disponibles, y a cinco días de comenzar la pretemporada queda trabajo por hacer.

A día de hoy, las miras del club se centran sobre todo en Carlos Kameni. Míchel dejó claro que prefiere a Roberto y en el Málaga son conscientes de que sostener una ficha como la del camerunés estando a disgusto no es buen negocio. Surgió el interés férreo del Fenerbahce por él y comenzaron las negociaciones, si bien Kameni está poniendo bastantes trabas sabedor de que tiene una posición de fuerza en la negociación. Molesto por la comunicación del club, sus actos empiezan a hacer cundir en Martiricos la sensación de que terminará rechazando la propuesta turca y continuar así en el Málaga, cuestión que sería un problema de cara a seguir aliviando el tope salarial.

El futuro de Koné, Tighadouini, Horta, Santos, Cifu o Chory Castro está pendiente

Pero su situación no es la única pendiente de resolución, por más que haya todavía bastante verano por delante. El miércoles 5 estarán citados para las primeras pruebas del verano varios jugadores con los que a priori no se cuenta, si bien algunos no deberían poner muchas trabas para salir. Es el caso de Horta, cuyo intercambio con Juan Carlos aún no se ha cuadrado, Tighadouini, Koné, Mikel Villanueva, Michael Santos o Cifu. A ellos cabe sumarle a otros jugadores por los que el Málaga está dispuesto a oír ofertas, tal y como ocurre con Chory Castro o En-Nesyri -interesa que salga como cedido para acumular minutos-. Mientras no se les encuentre acomodo, tendrán que trabajar a las órdenes de Míchel.

Las inscripciones en LaLiga de los nuevos futbolistas están condicionadas por estos asteriscos. No sólo por su contribución a subir la masa salarial, sino por la forma en que se les dé salida. Una rescisión también computa en esas variables y en casos como el de Kameni, Koné o Tighadouini será complicado encontrar una fórmula que no pase por ello.

La afición deberá esperar a que se aclare este panorama para ver fraguar la llegada de tipos como Borja Bastón, llamado a llenar el hueco dejado por Sandro. Ya no hay dudas de que pronto habrá novedades, puesto que mañana se disputará la final del Europeo sub 21 y a partir de ahí la salida del canario y la decisión de dónde jugará cedido Jorge Meré estarán mucho más cerca de producirse.