El circo de La Paternal

En el mundo de los apodos, mal asunto llevar un apelativo asociado a un gran jugador. El Maradona africano, el Nuevo Messi o el Cristiano del Desierto suenan tan rimbombantes como poco definitorios de lo que luego ofrece el jugador en cuestión. Más fiables son aquellos apodos como el de Esteban Rolón, el 5 de La Paternal. Porque suenan a terreno propio labrado, sin necesidad de expectativas artificiales dentro de una etiqueta. Este medio centro de 22 años, en el que hay depositadas muchas esperanzas, al fin cerró el culebrón. Casi dos meses después, terminará de firmar los documentos de su traspaso en Málaga, algo que ocurrirá en las próximas horas. Estaba hecho, se deshizo, se retomó y Al-Thani volvió a darle carpetazo el pasado sábado. Todo en una negociación ajena al director deportivo en la que han crecido los enanos. Pero se acabó la función del Circo de La Paternal. Por fin.

Tanto que hasta el chico, que tenía recomendaciones de aislarse y no abrir la boca, ya emitió ayer, casi a primera hora en Argentina, palabras en clave malaguista. "Estoy contento por la transferencia. El Málaga es un desafío para mí. Es un premio al esfuerzo ir allí", aseguró el joven futbolista, que cierra un capítulo importante en su vida, el club de sus amores, para dar el ansiado salto a Europa: "Me da tristeza despedirme de Argentinos Juniors porque es mi segunda familia. Me cuesta despedirme".

El medio centro renunció a su 15% del pase para que el acuerdo se fraguara

Queda clara la voluntad de Rolón de venir a Málaga porque fue él quien desbloqueó la operación renunciando al 15% de su pase. Había una brecha abierta con Argentinos Juniors porque la entidad del barrio de La Paternal no reconocía ese porcentaje, lo cual habría significado que de los aproximadamente 3,5 millones que pagará el Málaga por sus derechos, el club argentino se habría quedado sin poco más de medio millón. Teniendo en cuenta que el ingreso que recibirá por el traspaso va directo a a paliar su deuda y así poder competir en Primera División, se había convertido en un asunto clave en la negociación. De hecho, era el punto que llevó a Al-Thani a dar por descartado el fichaje el pasado sábado, a pesar de que había acuerdo entre los clubes y del Málaga con el futbolista en sus condiciones.

Rolón firmará para las próximas cuatro temporadas y dispondrá de una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones. En las próximas horas tomará un vuelo que le traerá a Málaga mañana por la mañana y en el que vendrá acompañado por sus representantes y un abogado. La idea es que se vaya directo a La Rosaleda para redactar los documentos y pasar el reconomiento médico. Eso sí, seguramente su presentación quedaría pospuesta para la semana que viene, puesto que el Málaga vuelve a jugar Liga en Girona el sábado por la tarde y seguramente el club opte por dejar la puesta de largo para el lunes y así el acto no quede eclipsado.

Rolón, que estos días tuvo faena administrativa relativa a su pasaporte polaco, comenzó a despedirse de sus compañeros y familiares ayer mismo y a hacer la mudanza con mucha ilusión, puesto que asegura a sus íntimos que arde en deseos de conocer a sus compañeros y en demostrar a Míchel que puede ser un jugador muy válido en sus esquemas a pesar de que el pasado mes de marzo cumplió 22 años.