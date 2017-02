El PSOE exige inversiones "inmediatas" para acondicionar las playas dañadas por el temporal

El secretario general del grupo socialista en el Congreso y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha exigido al Gobierno que destine "de forma inmediata" las inversiones necesarias para reparar y acondicionar las playas afectadas por el temporal del pasado fin de semana, con el objetivo de que todo el litoral malagueño pueda estar "en condiciones óptimas" de cara a la Semana Santa. Heredia, que visitó ayer el municipio de Vélez-Málaga para comprobar el estado de una de las playas afectadas en el núcleo de Torre del Mar, recordó que numerosas playas tanto de la Axarquía como de la Costa del Sol Occidental y de Málaga capital fueron "duramente castigadas" por el temporal, ocasionando importantes daños.

Dada la cercanía de la Semana Santa, que supone el punto de partida oficioso a la temporada veraniega en el litoral malagueño, los socialistas expresaron su preocupación por el estado de las playas y mostraron sus dudas acerca de si el Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para repararlas en tiempo y forma. "El Gobierno, a través del subdelegado, Miguel Briones, ha dicho que no hay que preocuparse, que las playas van a estar en condiciones para Semana Santa; sin embargo, una reciente respuesta parlamentaria desmiente estas declaraciones, porque en ella se dice, no sólo que el Gobierno destina cantidades ridículas de dinero a las playas de la provincia, sino que ese dinero que presupuesta luego no lo invierte", afirmó.

El dirigente socialista dijo que, según dicha respuesta, en 2016 el Gobierno presupuestó para obras de reposición y conservación del litoral en la provincia 448.000 euros, "de los cuales sólo se ha invertido 54.000, un 12%", y para el aporte de arena se dotaron 1,1 millones, "de los cuales sólo se gastaron 148.000, un 13%".