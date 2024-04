Fernando Cubillo: “El 1 de mayo son todos los días, cada vez que hay un conflicto en una empresa"

UGT y CCOO convocan nuevamente la tradicional manifestación para este miércoles 1 de mayo. Partirá a las 11:00 de la esquina de Muelle de Heredia y Alameda de Colón.

-¿Cuál es su mensaje a los trabajadores ante este 1 de mayo?

Indudablemente que hay que salir a la calle a manifestarse este 1 de mayo a reforzar nuestras reivindicaciones. En las empresas, el 1 de mayo son todos los días; es 1 de mayo cada vez que hay un conflicto. Hay que salir a la calle a defender no mi condición laboral en concreto, sino las condiciones laborales en general. El 1 de mayo es una solución colectiva. Para reducir la jornada laboral, para mejorar los salarios y para caminar mediante la formación hacia el pleno empleo.

–¿Por qué tienen que manifestarse los trabajadores de Málaga?

–Porque la provincia de Málaga ha avanzado de manera importante en cuanto a la creación de empleo, pero tenemos un empleo donde solo una persona de cada cuatro tiene jornada completa los 12 meses del año y eso es muy bajo. Este 1 de mayo reivindicamos el pleno empleo y de calidad. Empleo pleno significa reducir la parcialidad de la contratación que hay en Málaga, donde una de cada tres personas tienen jornadas parciales y casi todas son mujeres.

–¿Hay una brecha de género en el empleo?

–Efectivamente. Porque de todas las personas con jornada parcial, el 75% son mujeres. El año pasado se crearon 17.000 puestos de trabajo de directivos o técnicos en las empresas y solo 700 los ocuparon mujeres. 16.300 fueron hombres. Si de los egresados de la Universidad de Málaga, el 52% son mujeres, ¿por qué no se las contrata en puestos directivos? Las empresas no quieren a mujeres. Por eso son importantes los planes de igualdad y las auditorías retributivas. Los planes igualdad intentan equilibrar los puestos entre hombres y mujeres por categorías y las auditorías, que no haya diferencias económicas, que las hay y muchas.

–Los jóvenes también tienen empleos de peor calidad…

–Hay muchos colectivos perjudicados… La proporción de jóvenes trabajando en Málaga ha disminuido en los últimos cinco años con respecto al total de la población, según datos de la Seguridad Social y de la EPA [Encuesta de Población Activa]. Hay menos jóvenes trabajando que hace cinco años, han caído un 1%. Con más gente trabajando, no hay más jóvenes trabajando. Pero también están los parados de larga duración, que cada vez son más. Cuando una persona mayor de 45 ó 50 años es despedida o deja de trabajar, tiene muchísima dificultad de volver al trabajo.

–¿Y qué medidas podrían aplicarse?

–El alcalde de Málaga lo dice, pero no lo hace. Y el PP, que gobierna en Andalucía, debería reforzar la Formación Profesional para el empleo, la reglada en los institutos, las prácticas en empresas, la formación dual. Debería implementar esto de manera importante porque los malagueños, de nuestras nóminas, aportamos todos los años unos 77 millones de euros para la FP. Ese dinero no retorna a nuestra provincia en término de formación, no vuelve.

–¿La Málaga tecnológica no se traduce en mejor empleo?

–No. La Málaga tecnológica sólo tiene contratado en puestos directivos en torno a un 30%. El resto son todos trabajadores con estudios de Secundaria, Bachillerato y Primaria. El 68% de los trabajadores de Málaga tienen estudios secundarios, no universitarios. No hay que confundir a la Málaga tecnológica con el Parque Tecnológico. El PTA tiene 21.000 personas, pero no son 21.000 personas con cualificación trabajando allí. Allí hay call center, administrativos, de todo… Las empresas de tecnología suman menos de 20.000 trabajadores en la provincia. Además, vienen a Málaga delegaciones de empresas, no se instalan aquí. En 2023, los directivos han reducido su presencia en Málaga porque son delegaciones. El empleo de las empresas tecnológicas claro que es de calidad, pero es minoritario. Insisto, el 68% de los trabajadores de Málaga tienen estudios secundarios, eso es poco valor añadido. La hostelería, la restauración, la ayuda a domicilio tienen poco valor añadido.

–¿Y cómo mejorarlo?

–Lo que realmente genera valor añadido es el conocimiento. Por eso decimos que hace falta reforzar el conocimiento y la formación. En un estudio que hemos hecho en España, hemos visto que ha crecido el empleo de manera importante en sectores donde el conocimiento se valora y se paga, pero en Málaga no se está contratando en función del conocimiento. El que estudia en la UMA tiene asegurado un empleo antes de tres años. Pero una persona termina su carrera universitaria, se le contrata por esa carrera, pero se le pone una categoría inferior que no corresponde con sus estudios.

-¿Cómo analiza el dato de la última EPA de que en la provincia se destruyeron 5.300 empleos en el último trimestre?

-Yo pongo otro dato encima de la mesa… Si en Málaga el empleo ha crecido en los últimos años en 86.000 personas, si todas esas personas hubieran salido de las listas del paro de nuestra provincia, Málaga tendría ya pleno empleo. Esos 86.000 empleos creados no han sido ocupados por personas residentes en la provincia. Vienen de otras provincias, otras comunidades autónomas, otros países. El 20% de la población trabajadora malagueña es extranjera. Del empleo que creamos en Málaga, sólo uno de cada cuatro lo ocupa un malagueño; tres vienen de fuera. Si todo ese empleo se hubiera contratado aquí, Málaga tendría una tasa del paro por debajo del 6 [pleno empleo].

-¿La reforma del Gobierno para impulsar la contratación indefinida se está notando en la provincia?

-Sí, bastante y para bien. La reforma laboral del PP durante la gestión de Mariano Rajoy, no resolvió la precariedad laboral, sino que incrementó los problemas de seguridad laboral. En Europa, a un trabajador se le cuida. En España queda mucho recorrido en esa cultura empresarial. En Europa, un despido tiene un preaviso de tres meses, aquí de 15 días. En Europa, la indemnización por despido es mayor. Aquí hay que aumentar esa indemnización en función del perfil de cada persona. En Europa, los despidos improcedentes tienen una indemnización mucho más fuerte que en España. Si vamos a fijarnos en modelos alemanes y nórdicos, apliquemos también esos modelos respecto a los despidos.

-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido que sigue. Como sindicalista, ¿cómo valora esta decisión?

-No podemos estar convocando elecciones cada vez que pierdo yo las elecciones para ver si gano las próximas. El señor Feijóo tiene que aceptar el resultado y dejar de devaluar esta democracia con ataques y noticias falsas. Nosotros también hemos estado en la diana de la derecha política, económica y mediática. Feijóo tiene que dejarse de eso y hacer como en el resto de Europa. Al que ha ganado y formado gobierno, hay que apoyarle. Negociar y pactar con él las medidas que se estimen desde la oposición. Hace falta esa madurez política. Aplaudo la decisión de Sánchez porque este país no se puede permitir el lujo de entrar en una incertidumbre política ahora abriendo un periodo de consultas al Rey o de adelanto electoral. Es cierto que estar en un puesto público desgasta y mucho. Nos pasa a todos los que estamos en el escenario público. Sufre la familia, sufre tu vida personal. Pero ha dado un paso por este país y ese paso hay que seguirlo y culminarlo. Porque lo que está al otro lado no es alternativa a la sociedad, sino a los grandes capitales que están pendientes de cómo ganan más dinero. El excedente empresarial ha sido en España de 311.000 millones de euros y todavía quieren más dinero. Esa riqueza que hemos creado trabajadores y trabajadoras tiene que tener un retorno a la sociedad en término de ayudas sociales, salarios, jornada, conciliación, formación.