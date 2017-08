Recogen firmas para pedir la continuidad del festival de Starlite en Marbella

A raíz de la polémica suscitada en torno a que el festival Starlite Marbella, que desde el año 2012 se celebra en la cantera de Nagueles, se pueda trasladar a otra ciudad, los trabajadores han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma digital Change.org para pedir su continuidad en el municipio. "Rogamos que hagan todo lo posible para que algo que ha nacido en Marbella, se quede en Marbella y protejamos algo de lo que nos sentimos orgullos y hace que suene más que nunca la marca Marbella en el mundo", señalan en el escrito, dirigido al Ayuntamiento de Marbella, y que en solo dos días ya cuenta con más de tres mil firmantes.

En la misiva aseguran que son más de 800 los puestos de trabajo que genera el festival en cada edición, y denuncian que "no podemos estar cada día pendientes de si dan el permiso de extensión de horario o no, y si ese día tenemos trabajo o nos mandan a casa". "No entendemos la forma arbitraria y el criterio que aplican para otorgar permisos de ampliación de horario a algunos artistas y a otros no, cuando esto no había ocurrido nunca en el pasado", agregan.

El pasado viernes, la organización de Starlite comunicaba su intención de trasladar el festival a otros municipios que han trasladado su interés en albergar las próximas ediciones e incluso amenazó con iniciar acciones judiciales contra el Consistorio, y en concreto contra los responsables del mismo, por la "actitud obstaculizadora del gobierno local".

Ante esta declaración de intenciones, el alcalde de Marbella, José Bernal, advirtió ayer a los organizaciones que, en caso de abandonar el municipio, tendrán que cumplir con el mismo horario de cierre ya que se trata de un aspecto regulado por una normativa autonómica. "Si Starlite se quiere ir a otro municipio de Andalucía, el lounge no lo podrán tener fuera del horario que marca la normativa andaluza", indicó. Actualmente, el horario de cierre es, según el último convenio, hasta las dos de lunes a jueves, y a las tres de la madrugada los viernes y los sábados, salvo excepciones en las que, previa autorización del Ayuntamiento, pueden abrir hasta las seis de la madrugada. "La ley es igual para todos y por parte del Ayuntamiento se están llevando a cabo controles rutinarios", señaló, tras lo que continuó que "lo que no pueden es pedirnos que hagamos un decreto contra las leyes de Andalucía, porque eso sería ilegal".