Dylan Osetkowski: "Los aficionados de Málaga son insuperables, sientes su amor y cariño en cada partido"

Tras conocer su inclusión en el Mejor Quinteto de la temporada de la ACB, Dylan Osetkowski señaló en declaraciones al club que "primero quiero agradecer a mis compañeros. Esto no sería posible sin ellos y son una gran parte de mi éxito. Gracias también al entrenador por darme la oportunidad de ser yo mismo y dejarme hacer lo que hago a diario. Y por supuesto, agradecer también a la afición por cada partido, por cada día, por la confianza en mí y el equipo. Esto es para todos ellos".

Cuestionado por su elección popular como MVP, votación que se cerró la pasada semana y que tuvo un gran apoyo en el vestuario y entre la afición malagueña, Dylan dijo que "sientes el amor y el apoyo en cada partido en casa y sabes que los aficionados siguen mostrando ese cariño y aprecio por nosotros como jugadores y por mí mismo, es algo increíble". Quiso también poner en valor el apoyo de los aficionados, "quiero decir que los aficionados de Málaga son insuperables, hablo de mi experiencia en Europa, y me refiero a toda mi carrera jugando al baloncesto. Sólo quiero dar las gracias a la gente de Málaga".

Hay que resaltar también que el gran papel de Osetkowski en esta temporada 2023-24 ya fue reconocido por la afición como el jugador más votado en la carrera por el MVP. Esta votación contribuye al 25% del resultado final de la eleccción del mejor jugador de esta temporada en la Liga Endesa. El 75% restante de la votación se divide entre jugadores, entrenadores y periodistas deportivos. Se conocerá este miércoles el ganador.

Por último, el jugador de La Jolla (California) quiso quitarle valor al premio individual y lanzar un mensaje de cara a los Playoff, apoyándose también en unas declaraciones de su compañero David Kravish cuando fue elegido en el quinteto ideal de la BCL: "Creo que David lo dijo mejor cuando fue incluido en el primer equipo de la BCL. Estos premios individuales no significan absolutamente nada si no tenemos la oportunidad de ganar el premio más importante, el título. Estos premios individuales no me motivan más. No debemos alejarnos del objetivo final, que es ganar la liga".