Tres de los paisajes con más encanto de toda España se encuentran en la provincia de Málaga

España tiene multitud de lugares increíbles, puntos de nuestra geografía que dejan sin palabras cuando son vistos por primavera vez y que no paramos de contemplar cuando nuestra memoria ya ha desbloqueado su belleza. No sólo aquellos elementos de nuestra naturaleza, monumentos naturales que nos ha regalado la historia, sino también algunas construcciones del hombre, ya sean estructuras o pueblos.

Es la revista Viajar la que pone el foco en cuáles de estos lugares son los más especiales, lo que posen más encanto de todos los que componen España. Lejos de elegir un sólo, o alguno de ellos, ha elaborado un listado con los 31 paisajes con más encanto de España entre los que encontramos no uno, sino tres ubicaciones de la provincia de Málaga que consideran indispensables entre las mejores de España, entre las que hay que ver al menos una vez en la vida.

Entre los 31 paisajes con más encanto de España colocan uno pequeñito pueblo de la Serranía de Ronda, Júzcar, conocido en este siglo por teñirse de azul con motivo de el estreno en la gran pantalla de la película de Los Pitufos. Júzcar es uno de esos pueblos encantadores de esta comarca de la provincia de Málaga bañada por un mar de naturaleza que adoptar colores imposibles en otoño y que engatusa por su rica gastronomía.

No nos salimos de la Serranía de Ronda ya que otro de los paisajes con más encanto para la revista Viajar es el puente sobre el tajo de Ronda. Si el tajo por sí sólo no es increíble, la edificación que hay sobre él que une dos partes del encantador y enamoradizo pueblo de Ronda es sin duda otro instantánea imborrable en nuestra memoria una vez que paseas no sólo sobre él sino también mientras te alejas de él a través de algunas de las rutas de senderismo que hay por la zona.

Y el tercer elemento en este listado de los paisajes con más encanto de España que aparece en el listado es el https://www.malagahoy.es/la-farola/claves-visitar-Caminito-Rey-verano_0_1806421030.html. Otra obra imposible de la naturaleza que el hombre ha permitido disfrutar de una manera increíbles a través de pasarelas que convierten la experiencia no sólo en un disfrute visual sino en todo un viaje de emociones donde el vértigo nos puede dominar pero sobre todo la adrenalina.

Los 31 paisajes con más encanto de España