Detenida una madre ebria que estuvo toda la noche de fiesta en bares con su hija de 4 años en Málaga

Había pasado, supuestamente, toda la noche de fiesta con su hija, de 4 años, que no llegó a acostarse. Eran las 11 de la mañana cuando una llamada ponía en alerta a la Policía Local de Málaga. El testigo aseguraba haber visto entrar en un bar situado en el distrito Bailén-Miraflores a una pareja ebria acompañada de una menor. La madre fue detenida por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de obligaciones familiares.

Los hechos se remontan a este pasado domingo. Tres patrullas se movilizaron para localizar a la progenitora, que iba acompañada de un hombre, que no era el padre. Habían estado, según las pesquisas, en casa de unos amigos y, después, de bar en bar, según las pesquisas. El último de ellos, situado cerca del Hospital Materno Infantil de Málaga. La investigación apunta a que entraron en el local con la intención de seguir bebiendo, pero, según ha podido saber este periódico, no querían pagar las consumiciones. Los responsables del negocio se negaron a servirles. La pareja estuvo “poco tiempo” y ambos se marcharon junto a la pequeña, que no había dormido.

Falta de descanso y dispensa de alimentos

La Policía Local, que se hizo cargo del caso, los encontró caminando por la zona de Arroyo de los Ángeles, esquina con calle Blas de Lezo. Allí fueron interceptados. Ambos presentaban signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Tras entrevistarse con ellos, la madre reconoció espontáneamente ante los efectivos que habían estado alternando en locales toda la noche junto a la niña. La mujer fue arrestada por, presuntamente, haber incumplido sus obligaciones y deberes vinculados a la patria potestad, entre otros el descanso y la dispensa de alimentos que requiere un menor. Después, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga.

La niña, que presentaba una herida en el rostro que pudo ser debida por una caída fortuita, fue conducida por una patrulla en compañía de su madre hasta el Hospital Materno Infantil de la capital. El centro sanitario tomó medidas y activó el protocolo correspondiente en estos casos ante la posibilidad de que la menor "pudiera estar en una situación comprometida", según las distintas fuentes consultadas por este periódico. La niña quedó ingresada de forma preventiva.

Por su parte, la Policía Nacional tramitó las diligencias abiertas y comunicó el caso al juzgado y a los servicios sociales. Los agentes habían tratado de contactar con otros familiares de la menor, pero las gestiones resultaron infructuosas.

No era la primera vez que la madre de esta menor pasaba por los calabozos de la Policía. En 2023 ya había sido detenida. En aquella ocasión, le atribuyeron un supuesto delito de abandono de un menor de edad después de, presuntamente, haber dejado sola en su casa a la niña, que entonces tenía 3 años.