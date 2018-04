En fechas recientes, Pablo Bujalance publicaba en estas páginas su Pavana para un Domingo de Ramos en la que, además de dejar claro su posición crítica ante esta fechas señalada en el calendario, indagaba en cómo almacenamos los recuerdos. Afirmando, en definitiva, que cualquier Domingo de Ramos aglutina, por extensión, todos los anteriores. Porque la memoria nos remite a ellos. Por acumulación. Sin escapatoria.

Ni que decir tiene que a mí me ocurre lo mismo con el Festival, como supongo les pasará a todos los que hayan tenido la suerte de compartirlos desde sus inicios. La segunda edición me remitió a la primera. Y así me sucedió después con la tercera, la quinta, la décima o la última de las celebradas, la vigésima. Todas y cada una de ellas fueron lo que nos dieron de sí por separado. Pero también a los recuerdos que nos evocaban de todas las demás.

Los alojamientos de prensa en Rincón de la Victoria. Las obras del hotel Málaga Palacio. La primera sala de prensa en la segunda planta del Teatro Cervantes. Los teléfonos fijos. El fax. El alumbramiento de Zona Zine. Las proyecciones en 35 milímetros. Aquellas fiestas en la Alcazaba. En los Baños del Carmen. En el Botánico. Las sesiones de cortometrajes presentadas por Antonio Muñoz de Mesa en el Teatro Cervantes.

A diferencia de mi amigo Pablo Bujalance, en mi particular pavana el objeto de homenaje solamente me trae buenos recuerdos. Aunque hay un matiz en el que coincidimos. Si comparo, mi mente traicionera siempre prefiere los más antiguos a los más recientes. No creo que sea por la nostalgia de aquellas ediciones en construcción que pudimos vivir con escasísimas aglomeraciones. Creo que es algo mucho más prosaico. Con el paso de los 21 años algunos nos hemos hecho mayores. Y eso duele. Porque aquí, reconozcámoslo, el único que está mejor cada año es Fernando Méndez-Leite.