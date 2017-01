Un presidente antiamericano

Que Trump se convierta hoy en presidente de la que, junto a la inglesa, es la democracia más antigua y estable del mundo -jamás ha padecido/tolerado una dictadura- es una malísima noticia mundial. Habría que confiar, como dijo Obama en su última alocución, en la gente buena y en el núcleo de decencia de los Estados Unidos: "En el fondo, creo que nos va a ir bien. Sólo tenemos que luchar por ello, trabajar y no dar nada por ganado".

Pero tampoco nos rasguemos las vestiduras los europeos (Lenin, Mussolini, Stalin, Hitler, Salazar, Franco, etc.) y mucho menos los latinos (Trujillo, Duvalier, Perón, Batista, Castro, Noriega, Banzer, Stroessner, Pinochet, Chávez, Fujimori, Videla, Bordaberry, Marcos Evangelista Pérez, Branco, Somoza, Galtieri, Ríos, Paz, Torrijos, Velasco, Viola, etc.). El muro de Trump es una infamia. Pero es una infamia aún mayor que miles de desdichados tengan que huir de sus países fallidos hacia los prósperos Estados Unidos (y no hay prosperidad sin duro esfuerzo de los ciudadanos, además de buen gobierno) que, con sus luces y sombras, es una democracia desde 1776. Compárese con las seis décadas de gobierno del todopoderoso PRI mexicano (1929-1989) y su sistema de "tapados", solución extrema al caos anterior: 12 presidentes en 17 años. Compárese con la ininterrumpida dictadura cubana -Batista, Castro y su hermano- desde 1952 hasta hoy: un récord solo superado por la URSS y China. Compárese con la Argentina que desde 1930 hasta 1983 fue escenario de golpes militares o populismos dudosamente democráticos. Y así podría seguirse, país tras país, contando la historia de crueles golpistas, políticos corruptos y robo o despilfarro de recursos naturales que han provocado -en mayor medida que la tan explotada herencia colonial y las injerencias estadounidenses- la larga tragedia que es la causante de la fuga de latinos hacia los Estados Unidos.

Lo peor de Trump, como sucedió con el senador McCarthy, es que no representa los valores de esa gran nación; que recuerda más a uno de los muchos payasos, con o sin uniforme, que han mal gobernado a los martirizados países latinos que a un presidente estadounidense; que parece una caricatura comunista antiamericana de los tiempos de la Guerra Fría o el mayor T. J. King Kong haciendo rodeo sobre una bomba atómica en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. Han votado contra lo mejor de ellos mismos.