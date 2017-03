En el DeLorean hasta 2004

Valencia y Unicaja se montan en esta final en el DeLorean. De 2017 a 2004, en un cruce de caminos con similitudes al actual. En juego está el acceso a la Euroliga, como ocurría en una calurosa mañana de mayo de 2004, en el quinto partido de unos cuartos de final de la Liga Endesa. El vencedor obtenía plaza en la siguiente Euroliga y el perdedor se quedaba sin ella. Un Pamesa exuberante, con Rigaudeau, Tomasevic, Oberto y un gran plantel tenía el factor cancha. Enfrente, un Unicaja al que Sergio Scariolo había reconducido después de que la etapa de Paco Alonso como sucesor de Maljkovic no saliera bien.

"Recuerdo aquel quinto con mucha tensión previa. Había preparadas en el pabellón unas cartulinas en cada asiento protestando contra el arbitraje", relata el entonces director deportivo, Juanma Rodríguez: "Nos indignó y nos quejamos a la ACB, nos impactó que el propio club preparara algo contra los árbitros. El Valencia era ya un club con mucho poderío, pero creo que han madurado".

Aquel fue un día señalado. Sergio Scariolo ordenó a su equipo defender 40 minutos en zona. Fue pediendo hasta por 14 puntos el cuadro cajista y no se descompuso. En el coloquio que hubo en febrero en Vitoria con motivo de los 40 años del club y la Copa del Rey, Scariolo rememoraba aquel episodio. "Ese partido fue un frenazo al entusiasmo, al empuje de Juan Roig, que ahora sigue admirablemente, en Valencia. No estar en Euroliga con esa calidad de jugadores fue un palo. Teníamos la sensación de que éramos más débiles en cualquier caso, no podíamos ir a competir de cara. Allí nos metían por 20 y después en casa ganábamos sudando muchísimo", relató Scariolo, que en aquel partido tenía como ayudante en el Unicaja a Chechu Mulero, hoy director deportivo del Valencia Básket: "Después del tercer partido, tras otra paliza, le dije a los jugadores que teníamos que ganar el cuarto como fuera. 'Tengo una idea que os comentaré, pero tenemos que ganar esto a cara de perro'. Ganamos con un partidazo de Giannoulis, que fue un temporero que resultó clave. La idea es que se encontraran algo diferente en el quinto. Íbamos 14 abajo al descanso, pero quisimos morir con la idea que teníamos, defender en zona 40 minutos. No es magia, simplemente llega el momento en que no metes, te angustias: a 9, a 6, a 4... Si ellos mantienen la solidez, de ninguna manera, ni jugando con seis, ganamos. Pero mantuvimos la fe y se les hizo un Everest".

Juanma Rodríguez recordaba que "estuvimos muy serios. Sergio le dio una vuelta de tuerca al planteamiento, hizo algo que nadie esperaba y al final ganamos por más diferencia que ningún partido en la serie. Recuerdo un gran partido de Bullock y también a un importante Larry Lewis, eran los americanos. Fue una victoria que empezó a marcar distancias con un puesto de Euroliga y permitió iniciar el gran trienio del club. Ahora sí veo a Valencia un club más maduro, con las ideas más claras, con un entrenador que ha recibido el premio al mejor de la Eurocup, muy merecido. Se nota su trabajo en los últimos años. Es un equipo que todo el mundo que lo ve le encanta, tiene una idea de jugadores nacionales comprometidos. Pero creo que es posible que gane el Unicaja, que hay opciones de verdad".