De la Torre acepta la petición del PP y volverá a presentarse a alcalde en 2019

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volverá a ser el candidato del PP a la alcaldía en las elecciones del próximo año. Tras un mes de reflexión personal y en contra de la opinión de su familia, De la Torre ha anunciado este lunes que acepta la petición realizada por su partido de volver a presentarse como candidato a la alcaldía de la capital en las municipales de 2019. Esta será su quinta candidatura consecutiva y sexto mandato si logra volver a ganar y asegura que se presenta “con el entusiasmo y la humildad de siempre”.

El alcalde, que comunicó el domingo al presidente del partido su decisión, afirma que lo que más ha pesado en ella ha sido “el amor a Málaga y la ilusión de ver culminados proyectos y poner en marcha otros nuevos”, descartando así un cálculo electoral ante el avance que las encuestas otorgan a Ciudadanos en Andalucía. “En mi decisión no ha pesado la situación de otros partidos, no sé si en la del PP”, ha asegurado el regidor, quien no obstante ha reconocido que la petición de su partido “está hecha con fundamento y rigor, no por capricho”, aludiendo a una posible encuesta interna sobre marcas no con nombres de candidatos sobre la mesa.

El regidor, al que aún le queda un año para acabar este mandato antes de las elecciones de junio del 2019, cuando habrá cumplido los 76 años, no ha sido tan rotundo cuando se le ha preguntado por su intención de agotar los cuatro años. “Mi voluntad es de dedicación plena y estar el máximo de tiempo” para añadir a continuación que si eso significa agotar el mandato “interprétenlo así si quieren”, y asegurar que no debía entrar “más allá”. También ha manifestado que si los malagueños no le otorgan la confianza para volver a ser alcalde “mi compromiso es para todo”.

El alcalde ha agotado prácticamente el plazo que se dio para anunciar su decisión antes de que finalizara el mes de febrero y ha agradecido a su familia su comprensión y que haya respetado su libertad, a pesar de que le han presionado hasta el último día para que declinara el ofrecimiento y se retirada. El anuncio se produce el mismo día en que se ha hecho pública una encuesta de la Universidad de Granada que arroja un fuerte descenso de formación popular en Andalucía a favor del partido naranja. El PP lleva gobernando la ciudad de manera ininterrumpida desde 1995 y De la Torre tomó el testigo de Celia Villalobos en 2000, cuando la ex alcaldesa fue nombrada ministra.

Esta mañana, en los jardines de Pablo Ruiz Picasso, con el edificio del Ayuntamiento al fondo y ante la estatua “simbólica” de un personaje tan popular en la ciudad como El Cenachero, el alcalde de Málaga ha comunicado que sigue adelante tras realizar un balance de los logrado en estos años. “Veo que hay razones para la ilusión, para el entusiasmo, para trabajar esforzadamente, porque vale la pena trabajar por la ciudad en la que he nacido, que yo quiero, y que tiene una potencialidad tremenda”.

“Lo que se ha hecho, que es mucho, para mí se convierte en un estímulo de consolidar ese camino, de garantizarnos que ese camino siga dando sus frutos para Málaga en los próximos años”, ha asegurado. Sobre los proyectos que quedan cosas por hacer y que "queremos impulsar" ha citado la solución para el Guadalmedina o los problemas de inundabilidad en el Guadalhorce.