A Pablo Ráez

Todos hemos podido constatar la generosidad, magnetismo y carisma personal de Pablo Ráez y, especialmente, su valentía y fortaleza para afrontar una grave enfermedad que, finalmente, y después de una lucha desesperada, lo ha abocado a su fallecimiento. Sin duda, constituye todo un ejemplo.

Y es que, a pesar de todos los adelantos que ha habido en la medicina en las últimas décadas, no siempre se consigue salir victorioso ante graves enfermedades como la que sufría Pablo Ráez. Y, probablemente, él era consciente de ello, lo que no le impidió luchar para que otras personas con enfermedades similares a la suya, tuvieran más posibilidades de salir airosas. Y esas "otras" personas no son sólo de Málaga, Andalucía o España, sino que también de cualquier país del mundo.

A diferencia de los donantes de órganos andaluces o españoles, de cuya generosidad se benefician en un 99,99% las personas que esperan un trasplante de algún órgano y que residen en Andalucía o España, en el caso de los donantes de médula ósea, los receptores que la necesitan para sobrevivir pueden ser pacientes de cualquier rincón del mundo. En estos momentos hay un Registro Mundial que alberga 29 millones de donantes de médula ósea de todos los países del planeta, al que todos los andaluces o españoles que necesitan un trasplante de este tipo, tienen la posibilidad de acceder para encontrar el que le sea compatible.

Significa que España y Andalucía, además de ser líderes mundiales en donación y trasplante de órganos, también lo son en donaciones de sangre de cordón umbilical (con la misma utilidad que las de médula ósea). Andalucía, con una población en torno al 18% del total de España, representa el 38% de todos los donantes de sangre de cordón umbilical de nuestro país.

Sin embargo, en el caso de la donación de médula ósea, sin estar en una baja posición en el conjunto de la Unión Europea, sí que es cierto que no estábamos a la altura de la donación de órganos o de sangre de cordón umbilical. Por ello, hace cuatro años se diseñó un Plan Nacional de Donación de Médula Ósea para incrementar nuestra cifra de donantes. En la actualidad, Andalucía aporta el 26% de todos los donantes de médula ósea de España, habiéndose conseguido en el año 2016 que más de 34.000 personas residentes en Andalucía incrementaran el Registro Mundial de 29 millones de donantes. Ha sido la comunidad autónoma de España que más donantes ha aportado. Y, aunque se ha hecho mucho desde distintos frentes públicos y privados, la contribución de Pablo Raéz en la consecución de este objetivo ha sido extraordinaria.

En nombre de todos los ciudadanos del mundo que esperan un trasplante de médula ósea, y como responsable de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía, quiero mostrar mi gratitud y reconocimiento público a esta noble y valiente persona.

Recientemente, el Gobierno andaluz ha tenido a bien conceder la medalla de Andalucía a la Coordinación Autonómica de Trasplantes, premiando con ello la labor desarrollada en estos últimos veinticinco años por coordinadores y profesionales de los distintos equipos de trasplantes, asociaciones de pacientes, jueces, forenses, y un largo etcétera de otros colectivos de profesionales que sería muy largo de reseñar. Es un reconocimiento también a los donantes y a los pacientes, y a sus familias. Por ello, Pablo, que sepas, donde quiera que estés, que también te corresponde a ti esta medalla.

Quiero trasladar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y allegados. El gesto de donar médula recordará tu nobleza, la misma con la que has llevado tu enfermedad y con la que has concienciado a miles de personas para seguir ayudando a todos los que necesitan un trasplante.