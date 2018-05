Tu enfermera deja huella

Ante todo felicidades a todos los enfermeros en nuestro día internacional, que se celebra el día 12 de Mayo. Quisiera hacerlo individualmente a quienes sois lo más importante de la profesión, desde la asistencia, docencia, investigación, y gestión. La proporción de enfermeras es tan significativa, que la denominación en femenino plural debiera ser la que nos representara. Este año ha marcado un antes y después por la mujer. Debemos interpelarnos todos sobre qué hacemos desde nuestra situación personal, familiar, profesional y social para contribuir recíprocamente desde lo cotidiano a ser equitativos en nuestros deberes y derechos como mujeres y hombres. El Colegio va a impulsar medidas de en ese sentido, que profundicen en esa realidad y ayuden a mejorar esa situación entre nosotros mismos.

Una enfermera o enfermero no es cualquiera que viste bata o pijama en cualquier centro sanitario o consulta, sino que ha debido cursar una carrera universitaria de cuatro años y constar como tal en el registro público de la web colegial. Debemos desenmascarar entre todos a quienes sin serlo o no están habilitados para ello por no estar colegiados o en algunos casos ejercen sin título académico. El Colegio es el primero en esa obligación, que por otra parte es una garantía para los ciudadanos a los que atendemos.

Somos esenciales en la atención sanitaria en cualquier parte del mundo, en hacer posibles servicios básicos para la vida de muchas personas. Los centros sanitarios no podrían funcionar sin nosotros, tampoco sin nuestro esfuerzo por actualizar conocimientos en el imparable avance tecnológico y científico. Los equipos sanitarios, sean los que sean y en cualquier parte que se encuentren, tienen en nosotros su principal soporte y no digamos en la vigilancia y seguimiento clínicos de pacientes con procesos de alta complejidad.

La provincia de Málaga en incremento poblacional, ya somos 1.700.000 habitantes, más los no residentes, es deficitaria estructuralmente en recursos sanitarios y en número de enfermeros también se encuentra en los puestos de cola en Andalucía. El incremento en recursos privados tiene menos enfermeros de los que corresponden, peor pagados, añadiendo precariedad y disponibilidad no compensada, o un exilio a otras comunidades o países, como ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones.

Nuestro ejercicio profesional, independientemente de que el empleador sea público o privado, o trabajemos por cuenta ajena o propia, nos debe llevar a pensar también en clave de ejercicio libre de la profesión para los que se decidan por esta opción. Todavía hoy el establecimiento por cuenta propia mediante consulta, está sujeto a una especie de minoría de edad, impropia de una profesión académicamente con el mismo techo que otras, que sin embargo no tienen esos obstáculos.

El lema de este año Tu enfermera deja huella, simboliza la impronta que venimos dejando en la población, el reconocimiento tan alto, como reiterado, que agradecemos profundamente, y es el primer acicate para abordar nuevos retos, vinculados a los problemas aquí planteados, para atender lo mejor posible a quien nos necesita.