Ensalada multirreligiosa

La tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Con el único límite de las que no respetan los derechos humanos. Esto es una cosa y otra la posmoderna "ceremonia interreligiosa e interconviccional" (¿?) organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat en el Museo Marítimo, en la que participarán comunidades judías, cristianas ortodoxas, católicas, evangélicas, musulmanas, budistas, taoístas, bahaistas, hinduistas, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y "colectivos de tradición laica y atea" (supongo que se refieren a asociaciones como Ateus de Catalunya y a los propios partidos agresivamente antirreligiosos -o quizás solo anti judeocristianos- que gobiernan el Ayuntamiento convocante).

Según la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad, "es necesario un acto de recuerdo de las víctimas que acoja el máximo de sensibilidades, por eso no es únicamente interreligioso, sino interconviccional". Digo yo, con perdón de los organizadores y de esta señora, que precisamente para esto se ha convocado la manifestación de mañana en la que ciudadanos de ideologías y creencias distintas, o sin adscripción política, agnósticos y ateos, se unirán bajo el lema "No tinc por" para recordar a las víctimas, mostrar su solidaridad con ellas, condenar el terrorismo y gritarle que no le temen.

Entonces, ¿por qué el Ayuntamiento organiza esta "ceremonia interreligiosa e interconviccional"? Permítaseme que dude de la sensibilidad religiosa de un Ayuntamiento agresivamente laicista gobernado por Barcelona en Comú (Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, Equo, Procés Constituent y Podemos) y apoyado por ERC, PSC y la CUP, ninguno de los cuales -al igual que la Generalitat embrujada por la CUP- se distingue por su sensibilidad religiosa y ni tan siquiera por su respeto hacia la religión mayoritaria en España. Por lo que difícilmente les interesará el dialogo interreligioso que, lógicamente, solo atañe a quienes profesan diferentes religiones. Por ello sospecho que se trata de reducir las religiones, no ya a cultura, sino a una especie de simpático y anticuado folclore colorista; y sobre todo de responder a la misa celebrada en la Sagrada Familia. Una cosa es el diálogo interreligioso y otra esta "ceremonia" monoteísta, politeísta, sincretista y atea.