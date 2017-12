El Barça es más que un club y crea tendencia, sobre todo en las filas donde militan ésos tan aficionados que lo llevan todo más allá del fútbol. El Barça tiene fama de tener unos jugadores de tanto talento como sensibilidad, que enseguida caen al suelo, sobre todo en el área contraria. En las filas independentistas han creado escuela.

Ya se vieron dedos rotos que estaban intactos y hubo vídeos de nacionalistas cayendo al suelo a las primeras de cambio en el alboroto de las pseudo elecciones del 1-O sin que ningún policía nacional o guardia civil (pensar en un mosso es excusado) les pusiera la mano encima. Era la técnica del piscinazo sacada del campo de fútbol y llevaba a las calles y a la lucha política, tiki-taka mediático.

Fieles a sus clásicos, los partidos nacionalistas, sin esperar a conocer los resultados definitivos, temiendo que el número de votos estuviese muy equilibrado y, por tanto, el partido muy disputado, hicieron correr la consigna entre sus afiliados y simpatizantes del piscinazo, esto es, de tirarse enseguida a acusar al contrario de pucherazo o de entrada en falta. Incluso ganando, el nacionalismo, porque al final Ciudadanos ha sacado más votos que nadie, va a acusar al árbitro. Sólo si la victoria nacionalista hubiese sido por goleada en todos y cada uno de los frentes nos habríamos ahorrado el espectáculo de sus quejas y sus croquetas por suelo, rotos de dolor por una falta inexistente.

Yo hubiese preferido no librarme de ninguno de los aspavientos de ninguna de las maneras. Me hubiese gustado que hubieran tenido que recurrir más a ellos. Soportarlos me hubiese parecido muy poco precio a pagar por una victoria españolista. Nos hubiésemos reído de ellos por sus piscinazos. Ahora sólo harán piscinitas por la posición de Arrimadas, pero poco más.

Ahora el nacionalismo ha sacado mayoría y ellos no lloriquearán. Yo, por supuesto, tampoco lloriquearé. Celebraré los resultados de Ciudadanos. Pensaré que las elecciones se convocaron precipitadamente y que el 155 se aplicó mal, tarde y poco. Pero no haré la croqueta. Aunque estos resultados nos lleven (eso es verdad) de vuelta a la casilla de inicio, dando vueltas, llenos de harina y fritos. Sobre todo, fritos. También tendré que volver, voltereta a la moviola, me temo, a aquel artículo en el que decía que Mariano Rajoy, convocando las elecciones así, nos hacía un cameron a cámara lenta, ¿recuerdan?