'Priscilla' baila en un Cervantes repleto para cerrar el Festival

Un Teatro Cervantes hasta los topes acogió ayer la primera de las siete funciones programadas hasta el domingo de Priscilla. Reina del desierto, el musical con el que además echa el cierre el Festival de Teatro de Málaga. Con una imponente escenografía presidida por el autobús que da nombre al espectáculo, una puesta en escena colorida como pocas, un amplio elenco de cantantes y bailarines y un repertorio con canciones como Don't leave me this way y I say a little prayer for you, el público disfrutó sin dejar de moverse en sus butacas.