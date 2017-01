Temporal socialista

Coincidiendo con el temporal de frío que ya azota a España, el PSOE también continúa con su particular temporal interno, que no parece que vaya a amainar durante este año 2017, sino todo lo contrario. Abróchense pues los cinturones porque la convulsión socialista continúa, incluso a pesar de que les ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad, que no parece que vaya a calmar los caldeados ánimos de quienes están en liza también por su reparto.

Y es que, tras los numeritos de Pedro Sánchez y la llegada a la dirección del partido de la gestora presidida por Javier Fernández, la intensa tempestad sigue sacudiendo a un PSOE que ya cuenta hasta con una sede alternativa y paralela que los sanchistas -aunque lo nieguen- se han atrevido a abrir en el número 10 de la mismísima calle Ferraz, a escasos 600 metros de la sede oficial de los socialistas en Ferraz 70. Un escándalo mayúsculo que si hubiera afectado al PP -imagínense a Aznar abriendo persiana en Génova- sería a día de hoy la auténtica comidilla de todas las noticias políticas nacionales, contando con que, para más inri, el PSOE oficial ha decidido hasta emprender acciones administrativas y judiciales contra "recupera PSOE".

Pero la ola de frío gélido socialista sigue su curso y más de uno recibiría ayer una nueva bofetada glacial tras el anuncio de Paxti López de presentarse como candidato a la Secretaría General del PSOE, defendiendo, según él, un proyecto socialdemócrata. El exlehendakari y expresidente del Congreso -que considera que el PSOE no debió facilitar la presidencia del Gobierno al PP-, aunque no levanta pasiones entre sus filas, tampoco genera animadversiones enconadas como Pedro Sánchez. Queda ahora por comprobar si ha dado el pistoletazo de salida a la carrera al liderato de su partido para que Sánchez no se presente a las primarias, ya que ayer estuvo sospechosamente acompañado por sanchistas de pro en su comparecencia, o si se trata de una candidatura que verdaderamente intenta integrar a las distintas corrientes internas buscando la cohesión. Quizás las llamadas que López realizó en la tarde del sábado a todos los presidentes autonómicos y líderes territoriales del PSOE para comunicar su candidatura sea una muestra de una auténtica voluntad integradora. Y preguntado sobre la posibilidad de sumar a su proyecto a Pedro Sánchez, ha manifestado que en el PSOE no sobra nadie, habiéndose ya desmarcado este último del nuevo proyecto patxista.

No obstante, a pesar de sus buenas intenciones, parece ser esta una candidatura del sanchismo light, que defiende las tesis de Miquel Iceta en la cuestión catalana, que se muestra abiertamente crítico con la gestora al censurar que no cuente con el conjunto del partido para las decisiones importantes, y que seguro pivotará entre susanistas y sanchistas de pata negra hasta la celebración de primarias antes del Congreso Federal de 17 y 18 de junio próximo.

Y aunque mucho se hable en el entorno patxista de voluntad integradora, la guerra entre sectores parece inevitable, y Díaz parece ser la única candidata con un liderazgo incontestable que, si ha sabido abordar con éxito la pacificación de la federación andaluza tras las fracturas sufridas en la época Griñán, consiguiendo una de las federaciones más cohesionadas en torno a su líder, quizás sea la más capacitada para coser lo imposible y, por tanto, para obtener las llaves del despacho principal de Ferraz. Veremos cómo escampa el temporal.