Ahora vendría, tras el título, un Opinómetro sobre el festival de cine en Español, comentando lo guapos y guapas que van los actores o lo profunda que es aquella película de la que no entendí nada y me dormí a los diez minutos pero tengo acreditación y me la veo por la gloria de mi madre. Pues no.

HAY UN FESTIVAL.- Permanente, los 365 días del año, en la ciudad. Es una especie de ruleta que gira y gira en la que hay dos bandos bien enfrentados, a saber, los que quieren que la ciudad avance y los inmovilistas. Vamos con ellos.

LOS PRIMEROS.- Ya saben, los que quieren que la ciudad avance, no entienden cómo se pueden poner piedras cada vez que un proyecto nuevo aparece en la ciudad, están hasta las narices de que cada vez que se propone un museo, un rascacielos o una fundación en terreno público pero a nombre de un jeque sin pasta, aparezca el típico soso que se pregunte idioteces como cuánto va a costar, qué repercusiones va a tener a largo plazo o qué pasaría si, por ejemplo, el tema de turno no funcionara.

LOS SEGUNDOS.- Los pesados, son los de la ceja en alto cada vez que se propone una cosa guay. Son intensitos que, con su actitud, no dejan que la cosa fluya. Vayamos a lo más reciente, el rascacielos en el puerto ¿Por qué narices les tiene que molestar que se construya un edificio de sopotecientos metros de altura en primera línea de costa? Es irritante, la verdad.

DICEN.- Que es que va a romper la imagen de Málaga, como si no se fuera a ver el mar. Señores, que no es un muro de 135 metros. Es un edificio de 135 metros pero por los lados se ve perfectamente el mar. Es más, siendo justos se ve mucho más el mar que el edificio. Es una queja absurda, según dicen los implicados en el proyecto, de estos muchachos que no tienen otra cosa que hacer que molestar.

ADEMÁS.- Va a traer inversión a Málaga, alguien tendrá que limpiar los cristales de ese tocho ¿no? Y hay que hacer las camas, barrer los suelos, poner copas a los alojados en el hotelito… Son todo ventajas para la ciudad.

CLARO.- Ahora vendrán los cínicos que se pregunten quién va a disfrutar de esa supuesta inversión para Málaga, no me refiero a los trabajos menores. La pasta de verdad, dicen ¿Quién se la va a llevar? Y no les digas que es para Málaga porque te contestan que eso es muy amplio y que luego en su cuenta corriente no ven más dinero. Ya les he avisado que son muy intensitos.

MIENTRAS TANTO.- Los tibios, los que unas veces se inclinan hacia unos y otras hacia los otros esperan, como en anteriores festivales, más datos para formarse una opinión. Y aquí viene la virguería de la historia de este rascacielos.

¿Tenemos datos suficientes? Es decir, si vas a cambiar la imagen de la ciudad para siempre, tendrás que darme datos exactos de inversión, impacto visual, rentabilidad real para la ciudad… tendrás que hacerme la pelota, que para eso el coche es mío y tú sólo lo llevas porque te he dejado, y convencerme de que lo mejor que se puede hacer ahí es eso y no otra cosa o, de momento, absolutamente nada. Madre mía, creo que me he transformado en intensito. Eso va a ser por las pelis del festival.