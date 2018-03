Un sábado con el alcalde

Muy pocos dudan en esta ciudad de que no hay un acto en el que no esté el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ayer -sábado- estuvo por la mañana acompañando a los miles de policías y guardias civiles que se manifestaron en la capital reclamando una equiparación salarial. Nada más terminar la concentración se desplazó al Club Mediterráneo para homenajear con su presencia a la familia Krauel, que celebró un acto que reunió a más de 300 familiares. No quedó ahí su agenda. Por la tarde se desplazó al Palacio de Ferias para pasearse por la convención Freekcon. ¿Alguien le sigue?