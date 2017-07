Buceo por Facebook y me llama la atención la fotografía de una niña sentada en un sillón de un hospital con un pañuelo en la cabeza que delata el tipo de enfermedad que sufre y que con una bufanda de su Atlético de Madrid al cuello recibe con una tierna sonrisa a quien como yo la mira, tan tierna que es imposible pasar de largo. Esa niña se llama Ruth Garcia Cambra y está ingresada en el Hospital Niño Jesús de Madrid porque padece Anemia de Fanconi, una enfermedad poco común que en niños eleva la predisposición a sufrir leucemia y contra la que, como ella mismo dice, pelea "partido a partido".

Ruth tiene un sueño, Ruth sueña con poder recibir la visita y conocer en persona a alguno de sus ídolos, a alguno de los futbolistas de su Atleti, un sueño que ni siquiera es capaz de empañar la quimio que, según confiesa su hermana Marlene, ha provocado que "lo esté pasando regular". Precisamente, Marlene ha agitado twitter para conseguir que alguno de los hombres del Cholo Simeone visite a la pequeña.

En esta lucha que mantiene "partido a partido" contra la enfermedad la pequeña rojiblanca no está sola. Ruth ya ha recibido multitud de mensajes de ánimo y fuerza a través de la redes sociales con hastags como #SuperRuth o #RuthvsFanconi, mensajes que sirven sobre todo para animarla tanto a la hora de mantener su obligado e injusto combate como a la hora de esperar que su sueño sea realidad, haciendo suyo el Nunca dejes de creer que el Cholo Simeone ha inculcado en los últimos años en la afición colchonera. En ambos casos Ruth está acompañada por toda una afición que desde que ha conocido su historia y su ilusión la ha arropado.

No es la primera vez que la comunidad de los seguidores rojiblancos se une para lograr algún propósito parecido. Este mismo año, sin ir más lejos, la afición se movilizó para que Álvaro, un niño que sufre una atrofia muscular espinal que le impide caminar y que soñaba con conocer a Fernando Torres, acabara finalmente pasando un día con el delantero de Fuenlabrada y con otros futbolistas de la primera plantilla rojiblanca. Ayer mismo, Marlene escribía en twitter "#SuperRuth vamos a darle caña al hashtag! Cada mensaje es leído por mi hermana Ruth y significa un mundo para ella. #ruthvsfanconi". Ruth se conforma con muy poco para ser feliz y ojalá consiga su sueño. Mirando otra vez su sonrisa sólo me queda parafrasear un mensaje que le envió @Chisspas03: "Los colchoneros podemos ganar o podemos perder, pero a luchadores no nos gana ni dios. Mucha fuerza campeona!"-