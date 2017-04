El hombre tímido

Luego de mucho, ese hombre tímido con gafas con el que aprendimos que Narciso en catalán era Narcís, fue nombrado presidente de una caja de ahorros, Caixa Catalunya. Las vueltas que da la vida. Yo me acuerdo de él cuando Felipe González lo nombró ministro de Defensa. Pero antes había sido alcalde de Barcelona, y diputado, y presidente del PSC. Su aspecto de hombre tímido y con gafas hablando español con un fuerte acento catalán dibujaba un retrato de la normalidad deseable. Hasta el punto de que sería nombrado vicepresidente del Gobierno, con García Vargas en Defensa. Los dos saldrían tarifados cuando se supo que los espías a sus órdenes habían grabado al Rey y a vete tú a saber cuántos altos cargos y otros. Narcís sería tarifado a la presidencia de Caixa Catalunya, en donde hizo una labor tan brillante que hoy no existe, ha desaparecido. Pero fueron años de buena cosecha, grandes sueldos y prebendas. Pese a que el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) la había intervenido y padecía grandes pérdidas. Era igual a efectos de sobresueldos. Para él, el directivo Todó y más de 30 otros. Por este asunto el juez de Instrucción nº 30 de Barcelona les ha impuesto una fianza de 9,5 millones de euros y los ha enviado a juicio. Les obliga a pagar una fianza solidaria de 2,5 millones de euros, y otros 7 millones a favor de Catalunya Caixa, en previsión de las indemnizaciones que pudieran repercutirles. Además, atención, el fiscal le pide 4 años de cárcel.

¿Cómo se queda uno? Esto va de mires donde mires, al parecer. No me extraña que los enemigos de la democracia la equiparen a corrupción. Y digan que está sobrevalorada, como el super cínico personaje de House of cards que se encarama hasta la presidencia de los Estados Unidos, sin haber ganado las elecciones nunca. La serie de éxito de la televisión y el juicio a los directivos de Catalunya Caixa que fabricaron su ruina. Que hemos pagado todos. ¿No hay dinero para pensiones, una mejor Sanidad y Educación, obras públicas, dependencia, etc.? Se ha ido a esos bolsillos, a las cajas dirigidas por políticos del PSOE, PP y otros con sus tarjetas negras y la negra sombra que han proyectado sobre nuestro pobre país aterido. Hoy es el Día del Parkinson, qué paradoja. Muchos enfermos en España que necesitan de la investigación y las inversiones que mitiguen su enfermedad. Deberían hacer las cuentas, una por una, desde que empezó esta locura. Y publicar las sumas que hemos pagado los españoles. A los hombres tímidos y escurridizos, los otros altivos, todos estos malditos.