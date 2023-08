Yo mismo me lo digo a mí mismo: la razón por la cual el PSOE (Sánchez) y el PP (Feijóo) no acuerdan algo contra el peligro cierto de un nacionalismo que desde una minoría abrumadora impone la desvergüenza y la ignominia a los ciudadanos españoles es que el PP (Feijóo) ha ganado las elecciones. Digo que me queda la duda de lo que ocurriría de lo contrario, que el PSOE (Sánchez) hubiera ganado las elecciones. ¿Permitiría el PP un gran acuerdo para que gobernara Sánchez sin la rémora insufrible de esta minoría extractiva que nos pone la cara colorada a los españoles y nos hace (prácticamente) mirar para otro lado para no ver la extorsión, el chantaje y la indignidad a la que es sometido el Estado? El hombre del casino provinciano que vio a Carancha torear un día concluiría de inmediato: lo mismo da que me da lo mismo. Pero como ensayo, como elucubración para la salida de este túnel, sería explicativo. Contra ti con todo. Y lo mismo. Pero sería una historia bonita ese acuerdo de respeto a la voluntad mayoritaria que consista en que gobierne el partido más votado con la abstención del segundo más votado. Y un acuerdo continuo durante el cuatrienio. ¿Las minorías destructivas? O a la negociación o a la insignificancia. Debe haber una parte del acuerdo constitucional de 1978 que se nos escapa a los españoles de hoy, al menos a quien esto escribe. ¿Se trata de la Ley Electoral? Tiempo ha habido de reformarla, digo hacer algo para imposibilitar este espectáculo de un Rufián, un Puigdemont, un Otegui o un Esteban (sin contar el Teruel que ya no existe y demás), que ni unidos dan para hacer el canasto, condicionen del modo en que lo hacen, que es poniendo una bolsa de plástico en la cabeza de los partidos más votados, como en las pelis de mafiosos. Algo hay que hacer porque el día menos pensado el invento se va a romper para siempre. Y ya sabemos qué suele ocurrir en España cuando se rompe el invento. Lo digo ahora pero lo diría en el otro supuesto. La solución más factible es esta, un acuerdo de los mayoritarios y los otros para constituir un gobierno y establecer que fuera de ahí no se hará nada. Ni siquiera hablo de coalición, hablo de diálogo permanente, de acuerdos continuos. Que nunca serán del cien por cien sobre la materia, como es natural. Partes tuyas, partes mías. Armonizadas. Con seguridad que hablo desde la ingenuidad pero desde dónde hablan los demás, desde qué estrategia, qué modos y maneras. Es que todo no vale. Me lo digo a mí mismo.