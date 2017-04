Bomberos sin escalas para pisos en altura

El incendio con una víctima mortal en un bloque de la barriada de Ciudad Jardín de la capital destapó una carencia importante confesada después del siniestro por los propios bomberos. El coche escala que permite prestar servicio en edificios con hasta 42 metros de altura está averiado desde hace casi dos años. El servicio de extinción carece de medios para ascender directamente a cualquier inmueble con más de ocho pisos. En el siniestro de Ciudad Jardín el fuego se originó en la octava planta. La denuncia es de una gravedad máxima y revela una pésima gestión por parte del equipo que dirige Francisco de la Torre. Un alcalde que cuando se compró este equipamiento en 2009 no dudó en exhibirlo como puntero en España e incluso subir al propio camión para rentabilizar políticamente la foto. Así que ahora resulta inconcebible, tal como admitió el propio concejal de Seguridad, que después de meses de disputa por el contrato de mantenimiento, cuando finalmente se acordó el cargo de reparación el pasado año, el Consistorio resolviera aplazar su arreglo. La razón: "No tenía dinero". El presupuesto del Ayuntamiento de la capital asciende a casi 800 millones de euros al año. Habilitar el vehículo para su correcto funcionamiento precisaba 120.000 euros. Se antoja muy complicado entender esta decisión cuando están en juego vidas humanas. Resolver que este pago no era prioritario porque la mayoría de los edificios en Málaga tienen menos de diez plantas y que estadísticamente , por tanto, la probabilidad de que se necesite un vehículo de estas características por un incendio es baja, resulta inaceptable. Tampoco vale como excusa señalar que la denuncia trasciende ahora por el largo conflicto laboral que mantienen los bomberos. En todo caso, lo único que se puede reprochar a los funcionarios es su silencio durante estos meses antes de difundir públicamente la carencia en sus medios. Si no lo hicieron entonces para evitar sembrar la alarma en la ciudadanía, cabría preguntarles qué ha motivado el cambio de actitud ahora. El problema conocido en la capital no es exclusivo. Ayer también se supo que el vehículo escala para gran altura del consorcio de bomberos de la Axarquía también permanece fuera de servicio desde hace más de un año. El alto coste económico de la reparación lo mantiene inutilizado. El ciudadano sufre demasiados gastos superfluos por parte de los gestores de las distintas administraciones como para admitir que un ahorro es más importante que la seguridad.