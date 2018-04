El lento avance del tren litoral

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para este año recoge inversiones por una cuantía de unos 160 millones en iniciativas de interés para la provincia de Málaga. Las partidas suponen un incremento de un 16% respecto a las contempladas en 2017, criticadas en su momento por el fuerte descenso que se ha registrado en este capítulo y por la incapacidad de alumbrar nuevas actuaciones. Los números de 2018 presentan como principal novedad los 6,5 millones de euros para el tren litoral. En realidad, la prolongación de la línea de Cercanías hasta Estepona, con primera parada en Marbella. Se supone que el dinero servirá para adjudicar el proyecto. Aunque a estas alturas aún se desconoce cuál es la opción por la que se decantará el Ministerio de Fomento, tras las alternativas que llevan en estudio desde hace un lustro. De todas formas, cualquiera de ellas supondrá una inversión de 2.000 millones hasta alcanzar esa primera estación y unos 3.000 hasta la meta final. Más allá de los titulares que pueda acaparar el respaldo simbólico a esta actuación, ya es una evidencia que el Ejecutivo de Rajoy no ha tenido como prioridad de sus mandatos dotar a una de las principales capitales turísticas de Europa de una servicio de transporte público como el tren. Las conexiones ferroviarias acaparan el interés para Málaga de estas cuentas públicas. 12,4 millones para el baipás en Almodóvar del Río, para el denominado AVE barato a Sevilla y que mantiene su trazado inicial pese a las quejas de empresarios e instituciones, como la del propio Ayuntamiento de Málaga. Otros 10,5 millones para el AVE a Granada, en teóricas pruebas desde finales del año pasado sin que se anuncie su entrada en funcionamiento, la mejora de la línea de Bobadilla con Algeciras y la partida, en este caso totalmente testimonial, de 250.000 euros para soterrar el tren a su paso por el puerto de la capital, completan las inversiones en materia ferroviaria. Por lo demás, en una primera lectura no figura ningún esfuerzo por ampliar el Cercanías al Parque Tecnológico de Málaga. De confirmarse, supondría que el Gobierno confirma que en su agenda no figura este proyecto porque entiende que debe ser la Junta la que se haga cargo de la mejora de las comunicaciones mediante el Metro. La amenaza de sequía tampoco ha servido de elemento disuasorio para alertar sobre la necesidad urgente de abordar el recrecimiento de la presa de la Concepción. En definitiva, más sombras que luces en unos números que a estas alturas ni siquiera cuentan con la seguridad de que salgan aprobados en el Congreso.