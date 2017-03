El Unicaja colapsa al Lokomotiv y acaricia la final (57-73)

Tremenda victoria del Unicaja en Krasnodar. Se asoma a la final de la Eurocup el equipo malagueño tras tomar el Cáucaso Norte con un triunfo de tronío (57-73). Se sobrepuso a la baja previa de Carlos Suárez y a la que tuvo durante el partido, con un esguince de tobillo de Dejan Musli. Pero masticó el partido, frenó la mejor salida rusa y se coloca a un pasito de la última ronda.

Fue un partido de gran trabajo. Pesó más el optimismo del Unicaja que la preparación del partido de los rusos, tras 10 días sin competir. Es mejor equipo de lo que mostró este martes, no hay que confiarse. Pero el Unicaja debe ganar el viernes. Brooks (18 puntos y cinco rebotes), Kyle Fogg (15 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y dos robos) y Omic (cinco puntos, siete rebotes y ocho faltas recibidas) dominaron el partido. No hizo falta ni que apareciera el mejor Nedovic, que se tomó el día libre y acabó con valoración negativa. El viernes hay una cita en el Carpena.

Las riendas de inicio las llevó el Lokomotiv Kuban. Al Unicaja le costó entrar en el encuentro, necesitaba reactivarse. Y lo hizo cuando se vio 19-10 abajo y Joan Plaza pidió un tiempo muerto. Un triple de Smith y un robo más canasta de Fogg comprimían al final del primer cuarto.

El equipo malagueño, con una buena disposición defensiva, cada vez más intenso, fue tapando vías de agua. Un triple de Dani Díez igualó el choque (25-25) y un tiro libre de un inusualmente fallón Nedovic (1/4 desde la línea de 4.60 al descanso) daban la primera ventaja. Las canastas se cotizaban caras y en el Unicaja se multiplicaba Jeff Brooks, en un gran momento de forma. Las faltas de Díaz y Musli hacía que Plaza les reservara en los minutos finales del primer tiempo. Omic intentaba cerrar el rebote propio y otro triple de un combativo Dani Díez daba ventaja al descanso (31-33).

Tocaba sufrir en el arranque del tercer cuarto, en el que el Unicaja salió frío y encajó un parcial de 6-0, liderado por el peligroso Rochestie. Musli sufrió un esguince de tobillo al pelear por un rebote y eso le sacó del partido. Sufría el Unicaja, al que le costaba atacar. Tuvo varias bolas el Lokomotiv para irse por más de cuatro puntos (42-38), pero respondió el Unicaja con buena defensa. Dos triples de Fogg y Dani Díez dieron la ventaja (42-44) al equipo malagueño, que echaba en falta a un Nedovic disperso y errático. Dos tiros libres de Omic, ambos a tabla, daban renta al entrar en el último cuarto (44-48). Ya no dejaría el liderazgo.

Arrancó el cuarto desatado el Unicaja, con sendos dos más uno de Brooks y Omic y un triple de Waczynski para completar un parcial de 0-11 que decantaba ya la suerte del partido para el lado malagueño. El Unicaja había sacado del partido al Lokomotiv y el equipo ruso, un mar de duda, no tenía respuestas para la defensa cajista, no tenía soluciones dentro tras los fallos desde fuera. Brooks y Fogg tiraban del carro, con un gran Omic multiplicándose para paliar la ausencia de Musli. Nedovic ponía una máxima renta de 15 puntos (55-70) y sentenciaba un encuentro no brillante, pero sí un partidazo.

Lokomotiv Kuban (19+12+13+13) 57: Rochestie 14, Baburin 0, Collins 4, Jones 17 y Vougioukas 1 -quinteto inicial-. Ivlev 0, Janning 10, Khvostov 3, Berzins 0, Zubkov 5 y Broekhoff 3.

Unicaja (15+18+15+25) 73: Díaz 0, Nedovic 7, Díez 9, Brooks 18 y Musli 6 -quinteto inicial-. Fogg 15, Smith 7, Waczynski 6 y Omic 5.

Árbitros: Ryzhyk (UKR), Mogulcok (TUR) y Trewicki (POL). Eliminado: Babutin.

Incidencias: Primer partido de las semifinales de la Eurocup. Encuentro disputado en el Basket Hall de Krasnodar (Rusia) ante unos 5.744 espectadores.