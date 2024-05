El vídeo viral de Tiktok con el que te identificarás si eres de Málaga: "Soy malagueña, y claro que..."

Hoy en día parece que si no usas redes sociales no te enteras de nada. De vez en cuando se viraliza algún vídeo que todos emulan, copian o adaptan según sus intereses y recientemente se hizo muy viral un trend que ya lleva tiempo circulando por todas las redes sociales con esa muletilla de: "Soy (introduzca el lugar, profesión o condición que sea), y claro que...". Con esa premisa, una usuaria de TikTok ha tirado de su identidad malagueña para hacer eso de: "Soy malagueña y...".

La usuario de Tiktok @paulafeernandezz, que roza ya casi los 42.000 seguidores en esta red, ha viralizado este vídeo identitario para los malagueños que ya acumula más de 336.000 reproducciones, 27.000 likes y un sinfín de reacciones de otros malagueños que han generado un particular abecedario malagueño, similar a aquel "no eres de Málaga si no... los 25 rasgos del buen malagueño" que publicamos desde La Farola hace unas semanas.

"Soy malagueña y yo no voy a desayunar, yo voy a pedirme un pitufo y una nube", arranca la tiktoker en relación a ese desayuno que tanto nos caracteriza, tan sencillo como riquísimo. De hecho hace poco repasamos algunos sitios a los que ir a desayunar en Málaga... También decía eso de "soy malagueña y este edificio (en alusión al 'Edificio Negro' que fue pintado de blanco) es negro" o eso de "soy malagueña y no vengo al centro comercial, vengo al Eroski".

Para la tiktoker está claro también como se cumple años en Málaga. "Soy malagueña y para los cumpleaños voy a Casa Kiki", recuerda, además de especificar donde se va ahora a tomar copas antes de salir de fiesta: "Soy malagueña y hago las previas en Jumanji". "Soy malagueña y aquí no hace 'mucho calor', aquí hace 'una pechá de calor'", comenta sobre los dichos cuando llega el terrá o la fortuna de la Feria de Málaga, donde la entrada es libre en todos lados: "Soy malagueña y no tengo que pagar en las casetas de la Feria para entrar".

Acaba con un punto de reunión y otra de esas palabras nuestras que tanto sorprende desde fuera. "Soy malagueña y no quedamos en la playa de La Malagueta, quedamos en la 'T'", comenta, y acaba entre risas mientras se desliza por una chorraera: "Soy malagueña y esto no es un tobogán, es una chorraera...".

Las nueve frases de 'soy malagueña y...'