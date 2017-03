Ver la vida de color azul

Si hay una característica que represente a la Costa del Sol es el azul intenso del Mar Mediterráneo bañando su litoral. Por ello, ver la vida de este color nos es más cercano que verla de color de rosa, algo propio de lugares más románticos. Pero esta sana costumbre de ver todo lo que nos rodea en azul, con la gente pintándose los pelos de dicho color o los pueblos simulando a los pitufos en estas tonalidades, no sirve de escusa para extender la zona azul de aparcamientos regulados cada vez que hay cualquier queja de tráfico.

La pasada semana nos llegaban noticias ilusionantes de que se iba a hacer alguna actuación municipal sobre la zona de Málaga Este. Uno se preguntaba con interés ¿será que extiende la línea de metro hasta El Palo?, ¿será que amplían la construcción de piscinas públicas hasta estos barrios?¿o acaso que el nostálgico estado, por llamarlo de alguna forma, de los Baños del Carmen va a ser resuelto? Pero, nada más lejos de todo ello. La actuación iba dirigida a resolver el problema de sus paseos marítimos. Entonces ¿tendrían derecho los ciudadanos de esa zona a que sean ampliados dichos paseos, para terminar con la escasez de aparcamientos y que se parezca su diseño a los del resto de los barrios de Málaga?, pues no, no insistan en pensar que una actuación municipal aporte algún fondo. Todos los problemas de Málaga Este se resuelven ¡poniendo más zona azul!

Desde luego realizar esta propuesta, para seguir sin hacer nada en ese lugar, es de lo más inconveniente. Cualquiera sabe que el problema de tráfico en la zonas de playa se produce especialmente los fines de semana y por lo tanto no funcionaría el SARE. De ahí que se convirtiese en un nuevo elemento recaudatorio para todos los ciudadanos que viven allí y que, no solamente reciben menos, sino que además se les exige pagar más. A este paso vamos a tener que esperar del municipio que acabe poniendo peaje en la Avenida Juan Sebastián Elcano o en la Calle Bolivia. O privatizar la A7 a su paso por Málaga Este, como hace Mónaco en la Autopista de la Costa Azul cobrando a todo el que utiliza el trozo de carretera que bordea al principado. Pero es mejor no dar ideas, que algunas las carga el diablo. Tengamos paciencia para que algún día las políticas sean menos recaudatorias y más integradoras, y así todos los malagueños podremos tener igualdad de servicios, que es lo menos que se puede pedir ya.