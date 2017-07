Por Leonard Cohen se podría cantar: Everybody Knows, todo el mundo sabe que la comparecencia de Rajoy nada aportaría al esclarecimiento de la causa y sí mucho al circo político y mediático (con especial entusiasmo en el caso de Cuatro y la Sexta: retransmisión en directo comentada en el plató por opinadores en plan Supervivientes). Todo el mundo sabe que Sánchez e Iglesias comparecerían esa mañana pidiendo la dimisión fulminante, hoy, aquí, ahora, de Rajoy, haciendo el ridículo porque a una comparecencia como testigo no se corresponde una dimisión. Todo el mundo sabe que la decisión judicial de hacer comparecer personalmente al presidente del Gobierno -el primero en nuestra historia democrática- para que aclare cuestiones relativas a etapas y responsabilidades anteriores tiene mucho que ver con la debilidad de la justicia española ante la presión populista (recuérdese el caso de la Infanta).

Todo el mundo sabe que Rajoy comparecía como testigo a la vez que todo el mundo sabe que la imagen que se ha pretendido proyectar es la de acusado. Todo el mundo sabe que no puede ser cierto que Rajoy ignorara -por dedicación exclusiva, sorda y ciega a lo político- los asuntos económicos que atañen a la financiación irregular del partido, Bárcenas y todo lo demás; pero hay que demostrarlo como se hizo en el caso Filesa: "El Tribunal Supremo ha condenado a fuertes penas de prisión a seis de los responsables del entramado Filesa, que la sentencia considera un montaje empresarial destinado a captar ilegalmente fondos para la financiación del PSOE" (El País, 29 de octubre de 1997).

Todo el mundo sabe que el PP ha reaccionado tarde y mal (y aún lo sigue haciendo) a los graves casos de corrupción que le crecen como champiñones en un sótano húmedo, pero la justicia está en ello y habrá que esperar veredictos. Todo el mundo sabe que de momento hay una discrepancia entre Sánchez e Iglesias y los españoles: los primeros quieren llegar a la Moncloa cuanto antes y por el camino más corto -talando a Rajoy- y los segundos le dan una y otra vez la victoria electoral (castigándolo, eso sí, en votos) a don Mariano.

Resumen: si en su canción Leonard Cohen decía "Everybody knows that the boat is leaking. / Everybody knows that the captain lied" ("Todo el mundo sabe que el barco zozobra. / Todo el mundo sabe que el capitán mintió") puede que lo segundo sea cierto, pero lo primero no.