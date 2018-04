Atención, preguntas:

¿Para qué quiere Pablo Casado un máster en derecho autonómico y local en el que 66% del contenido lo recibió cuando estudió Derecho? ¿Por qué se repite en un máster lo que se ha explicado en la carrera y no se amplían los conocimientos? ¿Es tan escaso el Derecho Autonómico y Local que con 200 horas de clase se domina? ¿Cómo se justifica que el máster pueda costar más de 4.000 euros (aunque luego esté becado), si es una repetición de los estudios de grado? ¿Para qué necesitan los alumnos ir a clase si les van a repetir lo que ya se supone que saben? Y si no van a ir, ¿para qué sirven los profesores, si los alumnos pueden sacarlo sin conocerlos?

Si se puede obtener el máster de Derecho Autonómico de la URJC escribiendo cuatro trabajos con un total de 90 páginas, tras convalidar 18 de las 22 asignaturas, ¿por qué no se reduce a la presentación de un solo trabajo de 270 páginas, ahorramos costes y lo hacemos más barato? Si Pablo Casado no necesita hablar con su profesor para saber sobre qué tiene que versar un trabajo y sacar sobresaliente, porque le basta con el nombre de la asignatura ¿debería dejar la política y dedicarse al mentalismo? ¿Se dedica a leer las mentes de la oposición? ¿Permite esta práctica el reglamento del Congreso? ¿Es Casado el primo superdotado de mi amigo Julián? A quien tenía que indicarle antes de cada examen quién era el profesor y tardó diez años en acabar la carrera.

Si el objeto del diputado era iniciar un doctorado y las universidades miden su éxito en la difusión de sus investigaciones ¿por qué es tan difícil encontrar referencias suyas en la Red? ¿Cómo resolverá esa carencia cuando pretenda recuperar la senda investigadora, después del "gran esfuerzo en tiempo y en dinero" que suponen 200 horas de estudios de "posgrado" en 10 años, cuando sepa que ANECA no considera capacitado a un profesor asociado para optar a una plaza de contratado o ayudante doctor, después de obtener un doctorado, un máster, dos títulos propios de diferentes universidades, más de 700 horas en cursos de especialización y llevar diez años impartiendo la misma docencia para la que no se le reconocen méritos, porque no tiene un artículo en una revista indexada ni ha estado en una universidad de reconocido prestigio internacional?

Finalmente ¿contestará a todas estas preguntas en la próxima mesa redonda en la que participe en la URJC, en la que dará un crédito a los alumnos asistentes?