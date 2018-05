Mastercard

Como le digo, vecino, he visto continentes más rápidos. Y es que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha necesitado un año entero, día arriba, día abajo, para concluir que los "supuestos" mosaicos de Invader los tienen que quitar los propietarios de los inmuebles a los que se los pegaron. Y digo "supuestos" porque parece que siguen sin saber quién los puso allí. Por eso los tienen que quitar ellos. Igual que si les hubieran plantado un graffitti, ha explicado el alcalde. Y se preguntará usted que por qué no le han preguntado al artista de marras y así salían de dudas. Salvo que sea un independentista de Puigdemont, incapaz de decir claramente si declararon la independencia o no, se supone que sabrá lo que hizo. Si dice que sí, las retira él y quien le hizo el encargo. Con un caché que puede superar los 100.000 euros, tampoco le harán un roto. Y si dice que no, eso que tendríamos claro desde hace meses, y a tomar viento toda la polémica sobre el valor artístico de los mosaicos: no valen un pimiento. Cosas del arte moderno. Lo dicho, que o los quitan ellos, o lo hace el consistorio. Parece que después de que hace cuatro años se cambiara el aspecto del sexshop de calle Cárcer mimetizándola en droguería de barrio, el ayuntamiento se ha animado a reactivar uno de sus recurrentes planes de recuperación de fachadas afectadas por el travestismo comercial y ahora ordena eliminar los mosaicos. Los paneles del concurso del Astoria seguirán colgados de su fachada unos cuantos meses más. Su progresiva desaparición dota al edificio de un gesto más de descomposición que no desentona con su decadente ruina. Es posible que lo recojan en el próximo catálogo de edificios protegidos del centro. A 49 euros la ficha, es fácil equivocarse. Lo que no ocurrirá con los mosaicos. Con una factura municipal prevista de 2.700 euros por pieza retirada, tendrán que poner más mino que si fueran romanos. Quitando los 15 en una semana, facturas 40.500 euros. En medio mes, lo mismo que durante los diez que tienes que dedicar a elaborar el catálogo. Una hora de desplazamiento de dos operarios, media para la retirada y otra hora y media más para adecentar la fachada, 180 euros. Con 70 euros de pintura y otros materiales, 250 euros de ejecución material. Con gastos generales, beneficio industrial e IVA, 360 euros. Que un artista te coloque su obra en tu fachada, no tiene precio. Mastercard, porque hay cosas que no puedes pagar.