Javi García, la primera y complicada opción

Huelga decir que la venta de Camacho dejará un hueco enorme en el armazón del equipo. Un futbolista de su calidad no es uno más, así lo demuestran sus números a lo largo de estos años. Pero eso no quiere decir que al Málaga le haya pillado por sorpresa ni que no cuente con un repertorio de nombres para sustituir al maño. Todo lo contrario, Arnau viene trabajando desde hace tiempo en esta posibilidad y ahora le llega el momento de ponerse, sin remisión, manos a la obra.

Y en este cóctel de centrocampistas el número uno, tal y como pudo conocer este periódico, es el murciano Javi García. El actual futbolista del Zenit de San Petersburgo encabeza la lista de objetivos de la dirección deportiva y también de Míchel, quien dirigió al centrocampista de 30 años cuando defendían la camiseta del filial del Madrid. De hecho, Míchel ya ha tanteado la situación de Javi García, que busca regresar al fútbol español después de abandonarlo allá por 2009 cuando firmó por el Benfica.

Dani García, del Eibar, una posibilidad que se cae salvo que el Málaga abonara la cláusula

La mayor problemática de la operación, más allá del acuerdo entre clubes, reside en la altísima ficha que percibe el de Mula en el ostentoso fútbol ruso. Y es que Javi García cuenta con un salario que se aproxima a los cuatro millones y medio de euros, una cantidad inasumible para la gran mayoría de clubes de la liga española. Evidentemente debería rebajar cuanto menos a la mitad esta cantidad, algo que no es descartable con la inclusión de alguna prima por fichaje tan común en los tiempos que corren. Su prioridad es regresar a España.

Un aspecto a favor del Málaga es que el representante de Javi García es Manuel García Quilón, que en el presente verano acumula ya varias operaciones con el club de Martiricos. A la de Adrián González y Borja Bastón hay que añadir que Quilón ha actuado como intermediario en el fichaje de Roberto. Las buenas relaciones entre Quilón y el Málaga pueden convertir la posibilidad en realidad, aunque en todo caso se trata de una operación con aristas y que puede alargarse.

Más allá de Javi García, el Málaga se guardaba en la recámara a otro García, Dani, actual jugador del Eibar. De hecho, este periódico avanzó en mayo que el de Zumárraga era uno de los candidatos a ocupar la vacante de Camacho en caso de salir, como así parece que va a suceder. Sin embargo, la situación ha dado un vuelco que prácticamente cierra las puertas a su llegada a Málaga. La presidenta del club eibarrés comunicó a Dani García y su agente que no le dejará salir salvo que se pagara la cláusula, de ocho millones de euros. Una cantidad que el Málaga no asumirá por un futbolista que termina contrato a final de la presente temporada, aunque la posibilidad de que pudiera llegar gratis el próximo verano todavía se mantiene intacta.