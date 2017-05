¿Qué longanizas?

Un efecto curioso de los últimos tiempos es la costumbre que se ha impuesto de regañar al ciudadano. Hasta el momento siempre habían tratado de convencernos, pero ahora lo que se lleva es amonestarnos. Si no apoya usted al PP, el país se irá al garete. Si no apoya usted a Susana, el PSOE se irá al garete. Y si no apoya usted al alcalde, o a cualquiera de sus proyectos, la ciudad se irá al garete, y será todo su culpa, su gran culpa. Los inversores nos darán la espalda, los turistas dejarán de venir, nos quedaremos todos sin nada y los malditos radicales brindarán entre grandes carcajadas, viendo como nuestros hijos pasan hambre, los que aún no hayan sido devorados.

Hemos pasado de que intenten convencernos a que nos amenacen constantemente con el caos y la ruina. No sabéis lo que hacéis, idiotas. ¡Lo vais a estropear todo! ¿Pero qué vamos a estropear? Parece que en Málaga atemos los perros con longanizas, pero tenemos más de un 26% de paro, 64.000 parados solo en Málaga capital, 200.000 en la provincia. Tenemos sueldos precarios, trabajos precarios, menos prestaciones, menos derechos, peores servicios y muy muy pocas perspectivas de recuperar nada. Y encima es nuestra culpa, por frenar el desarrollo apoyando a gente radical e irresponsable, en vez de apoyar a los que llevan años salvándonos la vida, sin lograr salvarnos nunca de nada.

Seguimos pagando la factura los mismos, y lo curioso es que en vez de estar regañándoles nosotros a ellos, y recordándoles todas las promesas que no han cumplido y todas las expectativas que han defraudado, son ellos los que se pasan el día sermoneándonos a nosotros, y diciéndonos a quién es responsable apoyar y a quién no, por el bien de todos. Manda narices. Ese bien que llevamos esperando ya por años, que les hemos comprado no se cuántas veces y que no termina de llegar por ninguna parte, porque, si el jugoso fruto del desarrollo y de tanta política seria y responsable es tener un 26% de paro, pues igual tampoco es para dedicarles una rotonda. Y, por si fuera poco, resulta que protestar contra cualquiera de sus rancias soluciones, que nunca jamás arreglan nada, es encima cainita e irresponsable. Pues no se preocupen, que dejaremos de protestar, con muchísimo gusto. En cuanto que resuelvan algún problema. Pero, oiga, esta vez uno de los nuestros.