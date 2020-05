No es peor

Vox va a presidir la Comisión de Reconstrucción de Andalucía. La cosa no deja de ser curiosa, no solo porque votaran en contra de crear esa comisión, sino porque pensábamos que Vox era más de Reconquista que de Reconstrucción. Pero hay que saber adaptarse a las oportunidades, y, desde luego, le han puesto a huevo el eslogan para las siguientes andaluzas: "Vox reconstruyó Andalucía en seis días, y al séptimo descansó". Les va como un guante, con ese aire de estar tan por encima de todo. Y quizá la primera medida que aprueben sea permitir en Andalucía manifestaciones sin medidas de seguridad, siempre y cuando sean contra el Gobierno, claro. El Gobierno central, el malo, se entiende. No el de la Junta, que ese es divino de toda divinidad y, por supuesto, extremadamente moderado, aunque no falten los sectarios y demagogos que se nieguen a ver la pluralidad y centralidad de nuestro querido prócer Bonilla. Y que, en su afán por criticarlo todo, incluso le hayan criticado que ponga a Vox al frente de la recuperación de Andalucía. Como si los Reyes Católicos hubieran sido de Comisiones Obreras, vamos.

Pero el PP se ha defendido bien, y les ha recordado que el PSOE acaba de pactar con Bildu, que es mucho peor. Su argumento estrella, el PSOE también o con el PSOE era peor. Claramente Moreno Bonilla no ha venido a mejorar el pasado, se conforma con no empeorarlo, y quizá así se le recuerde: Moreno Bonilla, el presidente que no fue peor que el PSOE. Se ve que no es un hombre ambicioso, y puede que de ahí la generosidad de poner a Vox al frente de la Reconstrucción. No es, desde luego, persona de ansiar el protagonismo ni el poder. Por no querer, ni siquiera quería presidir la Junta, quedó segundo y siempre defendió que debía gobernar la lista más votada. Pero las circunstancias le obligaron a dar un paso al frente, para evitar que gobernara el PSOE y todo fuera peor que con el PSOE. Y gracias a ese acto de moderación, y generosidad, en vez del PSOE, ahora tenemos un gobierno que no es peor que el del PSOE. Y en vez de un gobierno apoyado por unos socios radicales y extremistas, tenemos un gobierno apoyado por Vox. Pero, claro, siempre habrá sectarios, cegados de extremismo, que le pondrán pegas y dirán que esto es más de lo mismo. Y sí, es más de lo mismo, pero, ojo, no es peor que lo mismo. Y eso es clave.