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Atletismo

Cómo ver el Desafío Nerja 2021: Atletas, horarios y pruebas

  • Gran parte del mediofondo español se da cita en el Estadio Enrique López Cuenca desde las 20:00 horas

Cómo ver el Desafío Nerja 2021

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Nerja se convierte este miércoles 12 de mayo en el epicentro del atletismo español. El II Meeting Desafío Nerja, organizado por Francisco Urbano, patrocinado por los Restaurantes Pulgilla-Ayo, con la colaboración del Ayuntamiento de Nerja, contará con seis pruebas: 1000 metros y 2000m femeninos, 1000m y 1500m masculinos, martillo y pértiga mixtos.

Horarios

Se celebra a partir de las 20:00 horas del 12 de mayo en el Estadio Enrique López Cuenca de Nerja

Cómo y dónde ver

La prueba se puede ver en YouTube a través del enlance superior

Listado de atletas

MARTILLO MASCULINO (20:00 HORAS)

1 ALBERTO GONZALEZ MOYANO

2 JUAN JIMENEZ JIMENEZ

3 ISMAEL TORRECILLA ESTEBAN

4 CARLOS REVUELTA PARRA

MARTILLO FEMENINO 20:00 HORAS

1 IRENE GÓMEZ COSTAS

2 BLANCA LÓPEZ JIMENEZ

3 MARIA DEL CARMEN SANZ GARCÍA

4 AITANA SAFONT FALOMIR

PÉRTIGA MASCULINO 20:05 HORAS

1 FRANCISCO JOSÉ HUERTOS JURADO

2 GABRIEL AUÑÓN FERNANDEZ

3 JUAN LEYVA DONAYRE

4 ISIDRO LEYVA DONAYRE

5 TEUN MICHEL VAN VEEN

1.500 B MASCULINO 20:10 HORAS

1 ELGAR LLORET PÉREZ

2 MIGUEL DE LA TORRE RUIZ

3 ANGEL ALVAREZ CUENCA

4 ANDRES SERRANO DUQUE

6 REYES ESTEVEZ LOPEZ

7 ALVARO FERNÁNDEZ CEREZO

8 FRANCISCO JAVIER PADIAL DE LA IGLESIA

9 YAHYA AOUINA EL KARBOUBI

10 MOHAMED LANSI

11 Liebre BEN AMAR DJELLAL

1000m FEMENINO 20:20 HORAS

1 ESTHER GUERRERO PUIGDEVALL

2 SOLANGE PEREIRA DA PONTE

3 DANIELA GARCIA TENA

4 MARIA GONZALEZ CUEVAS

5 ALEJANDRA GALVEZ MIRAS

6 JOANA MARÍA RIGO VIDAL

7 Liebre PAULA CLAVERO MORENO

1000m MASCULINO 20:35 HORAS

1 JESÚS GOMEZ SANTIAGO

2 IGNACIO FONTES GARCIA-BALIBREA

3 MARIANO GARCIA GARCIA

4 MANUEL OLMEDO VILLAR

5 BAPTISTE MISCHLER (FRA)

6 MUBARAK RABI MOHAMOUD(QAT)

7 ALEJANDRO ESTÉVEZ MARTÍN

9 JAMAL AL-HAYRANI (QAT)

8Liebre SAUL MARTINEZ MORENO

2000m FEMENINO 20:45 HORAS

1 MARTA PEREZ MIGUEL

2 IRENE SANCHEZ ESCRIBANO

3 CELIA AGUZA GIMENO

4 CARLA DOMINGUEZ TORNER

5 MARIA GONZALEZ CUEVAS

6 Liebre VALME PRADO DURAN

1.500m A MASCULINO 20:55 HORAS

1 OUASSIM OUMAIZ ERROUCH

2 MOHAMED KATIR EL HAOUZI

3 MOHAMED AL-GARNI (QAT)

4 NASSIM HASSAOUS GARCIA

5 ABDIRAHMAN SAEED HASSAN (QAT)

6 ABDERRAHMAN EL KAYAMI EL KOMIRY

7 ABDESSALEM AYOUNI (TUN)

8 DJILALI BEDRANI (FRA)

9 CARLOS SAEZ SADORNIL

10 PABLO SANCHEZ SANTOS

11 SANTIAGO CATROFE (URU)

12 LIEBRE ALBERTO GUERRERO GASCON

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