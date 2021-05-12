Cómo ver el Desafío Nerja 2021: Atletas, horarios y pruebas

Nerja se convierte este miércoles 12 de mayo en el epicentro del atletismo español. El II Meeting Desafío Nerja, organizado por Francisco Urbano, patrocinado por los Restaurantes Pulgilla-Ayo, con la colaboración del Ayuntamiento de Nerja, contará con seis pruebas: 1000 metros y 2000m femeninos, 1000m y 1500m masculinos, martillo y pértiga mixtos.
Horarios
Se celebra a partir de las 20:00 horas del 12 de mayo en el Estadio Enrique López Cuenca de Nerja
Cómo y dónde ver
La prueba se puede ver en YouTube a través del enlance superior
Listado de atletas
MARTILLO MASCULINO (20:00 HORAS)
1 ALBERTO GONZALEZ MOYANO
2 JUAN JIMENEZ JIMENEZ
3 ISMAEL TORRECILLA ESTEBAN
4 CARLOS REVUELTA PARRA
MARTILLO FEMENINO 20:00 HORAS
1 IRENE GÓMEZ COSTAS
2 BLANCA LÓPEZ JIMENEZ
3 MARIA DEL CARMEN SANZ GARCÍA
4 AITANA SAFONT FALOMIR
PÉRTIGA MASCULINO 20:05 HORAS
1 FRANCISCO JOSÉ HUERTOS JURADO
2 GABRIEL AUÑÓN FERNANDEZ
3 JUAN LEYVA DONAYRE
4 ISIDRO LEYVA DONAYRE
5 TEUN MICHEL VAN VEEN
1.500 B MASCULINO 20:10 HORAS
1 ELGAR LLORET PÉREZ
2 MIGUEL DE LA TORRE RUIZ
3 ANGEL ALVAREZ CUENCA
4 ANDRES SERRANO DUQUE
6 REYES ESTEVEZ LOPEZ
7 ALVARO FERNÁNDEZ CEREZO
8 FRANCISCO JAVIER PADIAL DE LA IGLESIA
9 YAHYA AOUINA EL KARBOUBI
10 MOHAMED LANSI
11 Liebre BEN AMAR DJELLAL
1000m FEMENINO 20:20 HORAS
1 ESTHER GUERRERO PUIGDEVALL
2 SOLANGE PEREIRA DA PONTE
3 DANIELA GARCIA TENA
4 MARIA GONZALEZ CUEVAS
5 ALEJANDRA GALVEZ MIRAS
6 JOANA MARÍA RIGO VIDAL
7 Liebre PAULA CLAVERO MORENO
1000m MASCULINO 20:35 HORAS
1 JESÚS GOMEZ SANTIAGO
2 IGNACIO FONTES GARCIA-BALIBREA
3 MARIANO GARCIA GARCIA
4 MANUEL OLMEDO VILLAR
5 BAPTISTE MISCHLER (FRA)
6 MUBARAK RABI MOHAMOUD(QAT)
7 ALEJANDRO ESTÉVEZ MARTÍN
9 JAMAL AL-HAYRANI (QAT)
8Liebre SAUL MARTINEZ MORENO
2000m FEMENINO 20:45 HORAS
1 MARTA PEREZ MIGUEL
2 IRENE SANCHEZ ESCRIBANO
3 CELIA AGUZA GIMENO
4 CARLA DOMINGUEZ TORNER
5 MARIA GONZALEZ CUEVAS
6 Liebre VALME PRADO DURAN
1.500m A MASCULINO 20:55 HORAS
1 OUASSIM OUMAIZ ERROUCH
2 MOHAMED KATIR EL HAOUZI
3 MOHAMED AL-GARNI (QAT)
4 NASSIM HASSAOUS GARCIA
5 ABDIRAHMAN SAEED HASSAN (QAT)
6 ABDERRAHMAN EL KAYAMI EL KOMIRY
7 ABDESSALEM AYOUNI (TUN)
8 DJILALI BEDRANI (FRA)
9 CARLOS SAEZ SADORNIL
10 PABLO SANCHEZ SANTOS
11 SANTIAGO CATROFE (URU)
12 LIEBRE ALBERTO GUERRERO GASCON
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