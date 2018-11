El Regional mejora en el ranking de hospitales y el Clínico empeora

El Regional mejora en el ranking de los 100 mejores hospitales públicos de España y el Clínico empeora. El primero pasa del puesto 22 en que estaba el año pasado al 14 y sube ocho posiciones. Mientras, el Clínico baja al pasar del lugar número 34 en 2017 al 41 en 2018. Así se desprende del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) que coloca al Costa del Sol, de Marbella, cerrando la tabla en el puesto 100 de la sanidad pública. A Quirónsalud de Málaga, lo sitúa en el puesto número 13 de los hospitales privados del país, tres posiciones más abajo que el año pasado, en que ocupaba el 10.

El MRS –hecho con 5.656 encuestas y la evaluación de 180 indicadores– analiza también los 15 hospitales públicos más valorados en 23 especialidades. El Regional aparece en siete dentro de ese ranking y el Clínico, en una.

Entre las especialidades en las que el Regional está entre los 15 hospitales públicos más valorados se encuentran: Alergología, en el puesto 11 (se valora por primera vez); Endocrinología, en el 14 (igual que en 2017); Pediatría, en el 13 (el año pasado no estaba); Psiquiatría, en el 15 (igual); Radiodiagnóstico, en el 14 (el año pasado tampoco estaba); Reumatología, en el 13 (en 2017 no aparecía) y Urología, en el 14 (que tampoco estaba en el listado el año pasado). El Clínico se sitúa en el puesto 15 (en 2017 no aparecía) en Urología.

El Regional destaca en siete especialidades y el Clínico, en una; entre los primeros 15 hospitales de España

Los hospitales públicos que encabezan el ranking son La Paz (Madrid), el Clinic (Barcelona), el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre (Madrid), el Vall d’Hebrón (Barcelona). Entre los 50 primeros puestos hay nueve hospitales públicos andaluces:Virgen del Rocío, en el 9 (Sevilla); Regional, en el 14; Reina Sofía, en el 15 (Córdoba); Virgen de las Nieves, en el 30 (Granada); Virgen de Valme, en el 36 (Sevilla); Universitario de Puerto Real, en el 39 (Cádiz); Clínico, en el 41; Torrecárdenas en el 44 (Almería) y Universitario de Huelva, en el 48. Entre los centros privados más reputados el listado lo encabezan la Clínica de Navarra, Quirónsalud Madrid y Universitario Sanchinarro.

El MRS tiene en cuenta para su ranking encuestas a médicos, gestores, enfermeros, pacientes y periodistas. Además, barema unos 180 indicadores de 2.280 servicios clínicos.