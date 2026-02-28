Cinco malagueños atrapados por la guerra en Jerusalén: "Cantamos el himno de Andalucía en el búnker"

Madrugaron este sábado. Y mucho. Sobre las 8:30, ya habían ido a un vía crucis y luego a la misa en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. De pronto, en la calle y en los móviles comenzaron a sonar las alarmas. No entendían nada. Un grupo de 29 españoles que participaban en una peregrinación a Tierra Santa –entre ellos cinco malagueños– se vieron sorprendidos por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ahora están varados porque se ha cerrado el espacio aéro. Confían en que puedan volver entre el martes y el miércoles. José Belinchón –vecino de Puerto de la Torre– aclara que están bien, aunque recluidos en el hotel Ambassador, de Jerusalén. “Aquí no hay bombazos, la cosa está tranquila y hay vehículos por la calle; pero rezad por nosotros para que salgamos pronto”, comenta.

Está tranquilo. A su lado, María Román, vecina de Fuente Olletas, y el padre Antonio Cobo, de Almería, que acompaña al grupo. María no duda en hacer un ruego a la Virgen de la Victoria, “para que interceda por la paz”.

La conversación se hace por videollamada. Se les ve bien y optimistas. Tenían su vuelo Tel Aviv-Madrid para este domingo a las 16:00 y el AVEhacia Málaga para el lunes. Pero por ahora no saben cuándo se reabrirá el espacio aéreo.

Les han indicado que probablemente en un par de días. La embajada española y Halcón Viajes, la compañía con la que han viajado, les han apuntado en una lista para que salgan tan pronto como sea posible.

María cuenta que la alarma sonó en sus móviles “igual que cuando hace poco hubo alerta roja” en Málaga por la borrasca. “Así que tuvimos que venirnos al hotel”, explica. Allí están alojados otros participantes en la peregrinación, entre los que hay también estadounidenses y brasileños.

José y María cuentan que cuando vuelven a sonar las alarmas, tienen incluso que refugiarse en el búnker del hotel. “Así que allí, en el búnker, hemos estado cantando el himno de Andalucía y bailando sevillanas para celebrar el 28 F”, relatan.

Era un viaje de siete días. El grupo ya había visitado Nazaret, Canaán, el mar de Galilea, el Monte Carmelo y otros lugares santos. Jerusalén era la última etapa y estaban casi en el final del periplo.

“No tenemos miedo”, asegura José con una sonrisa. No obstante –este “linarense, pero malagueño de toda la vida”–, aclara que con el cierre del espacio aéreo está claro que ya no hay vuelo este domingo, como estaba previsto. “Ni tomaremos el AVE, que teníamos para el lunes, con el transbordo ese que hay hacer ahora”, añade. De momento, siguen confinados en el hotel; bien, pero esperando poder regresar a su tierra.