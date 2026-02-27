El talud aún cubre por completo las vías del AVE en Álora con la maquinaria de Adif trabajando

A simple vista, dos elementos diferencian las imágenes de principio de febrero, cuando la borrasca Leonardo azotaba la provincia y un muro de contención de cinco metros cayó sobre las vías de la línea de tren de alta velocidad y este jueves en Álora. La primera, el cielo despejado. La segunda, la numerosa maquinaria trabajando para llegar a la nueva fecha que Adif se ha puesto para reabrir la línea. Quedan sólo tres días para el primer plazo que se dio, el 1 de marzo, para que Málaga dejase de estar aislada por tren de alta velocidad del resto de la península. Pero las vías siguen completamente cubiertas de material y no es porque los vehículos pesados no estén trabajando sobre el terreno.

Siguen en el tajo para tratar de ponerle solución lo antes posible. Aunque ya saben que no será antes del 23 de marzo, tres semanas después del primer horizonte y cuatro días antes del Viernes de Pasión, preámbulo de la Semana Santa, una de las fechas en las que el tren tiene mayor demanda. Con lo que esto supone en el balance de reservas hoteleras, pero también de las compañías que explotan la vía y ofertan el viaje entre Málaga y Madrid en alta velocidad. Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo para salvar Álora: ir en autobús hasta Antequera y, desde ahí, hasta Madrid en AVE. Iryo ha planteado un ERTE de sus empleados hasta que retomen la línea. Ouigo, de momento, no lo va a aplicar.

En Álora, Adif sigue trabajando en retirar el material sobre las vías y apuntalar y asegurar el muro de contención. Paso previo e indispensable para poder luego reparar los daños que a todas luces tendrá la vía y la catenaria afectadas por la caída del muro. Para ello se han movilizado, por el momento, y siempre con posibilidad de ajustarse a la evolución de los trabajos, siete retroexcavadoras, ocho camiones extravíales, cinco camiones, un bulldozer, una pala cargadora y una motoniveladora. En total 23 vehículos pesados.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha mostrado este jueves su “inquietud” por el retraso en el restablecimiento total de la conexión de alta velocidad entre la provincia de Málaga y el resto del país, alertando de una caída de la demanda de entre el 20% y el 30%, por lo que solicita restituir la conexión ferroviaria de forma inmediata, según ha informado el colectivo empresarial.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha valorado que “ya se están reportando caídas del 20% en la demanda y en algunos casos hasta el 30%, que afectan a los establecimientos de alojamiento turístico, principalmente desde segmentos turísticos como el corporativo, la actividad congresual, la de grandes eventos y el turismo “City-break” o de escapadas cortas”.

“No en vano, contemplábamos un impacto para el primer trimestre de 2026 de 1.750 millones de euros (el 21% del impacto anual del sector), de los que estimamos pérdidas de unos 255 millones de euros en el caso del turismo nacional y unos 45 millones de euros derivados del turismo internacional”, ha expresado.

“La situación con este anuncio de no restablecer la alta velocidad en la normalidad como venía sucediéndose antes del pasado 18 de enero, y con perspectivas de restablecimiento a partir del 23 de marzo, tampoco es una garantía, ya que incluso nos tememos que pudiera haber anuncios de retrasos a posteriori, como ha venido sucediéndose durante las últimas semanas”, ha criticado el presidente de la patronal hotelera.

El sector productivo también ha mostrado su preocupación por la incertidumbre ante el restablecimiento total de la conexión ferroviaria, y no solo de cara al inicio de la Semana Santa, sino por cómo puede afectar en verano a la competitividad del destino turístico, según ha destacado por su parte el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

Según ha expuesto, las familias suelen escoger sus destinos de vacaciones en verano en el mes de marzo, cuando se aproxima la Semana Santa o cuando esta concluye. "Si Andalucía sigue con estos problemas de comunicación, no vamos a poder competir con otros destinos turísticos no solo de la Península, sino de las islas", ha advertido.

Esto se puede producir, según el líder de la patronal, pese a tener el tercer aeropuerto más importante del país. "No tenemos esa capacidad de absorción, no solo por coste, sino por volumen absoluto", ha apuntado, insistiendo en los 12.000 pasajeros que a diario utilizarían el AVE para venir a la Costa del Sol. "El aeropuerto no puede absorber ese flujo. La movilidad es complementaria, por eso el ferrocarril es tan importante, y si falla la alta velocidad vamos a tener un serio problema de cara no solo a la Semana Santa, sino para el verano", ha zanjado.

Así, el líder de los empresarios ha explicado que, desde que existen los problemas de conexión ferroviaria con el norte del país, Madrid fundamentalmente, están perdiendo "muchísimas oportunidades". "Hay lo que se llaman pérdidas económicas cuantificables, pero también el lucro cesante", ha expuesto, recordando que la alta velocidad trae a diario a Andalucía 31.000 viajeros y en Málaga son unos 12.000. Toda esa gente, ha incidido, "no puede venir con normalidad" porque el trayecto ha pasado de 2 horas y 40 minutos, aproximadamente, a más de 4 horas con el plan alternativo de Renfe que combina AVE y autobús, algo que para González de Lara se ha convertido en "una pesadilla".