'Tour' de asaltos en la Costa del Sol: dos bandas albano-kosovares se hicieron con 250.000 euros en 44 robos en naves industriales

La Policía Nacional ha desmantelado dos bandas criminales albano-kosovares responsables de un tour de robos por la Costa del Sol, al que se atribuyen 44 supuestos asaltos a naves industriales en Málaga y un botín superior a los 250.000 euros. La operación se ha saldado con 18 detenidos, seis de los cuales han ingresado en prisión provisional, según han informado este jueves desde la Comisaría provincial.

Las dos bandas, de carácter itinerante y con una estructura altamente organizada, estaban especializadas en el asalto a cajas fuertes, actuando con rapidez y precisión para apoderarse de grandes cantidades de dinero en efectivo. Según la investigación, los grupos se desplazaban desde la costa valenciana hasta distintos puntos de la Costa del Sol para cometer una cadena de robos planificados, regresando después a su lugar de asentamiento.

El aumento de asaltos se detectó desde el pasado mes de mayo y se prolongó hasta finales de 2025, periodo en el que los autores provocaron cuantiosos daños materiales en las naves industriales atacadas. En muchos casos, las cajas fuertes eran forzadas en el mismo lugar mediante herramientas específicas o sustraídas para ser abiertas posteriormente en zonas alejadas.

La reiteración de los robos y el volumen del botín generaron una gran alarma en el sector empresarial, lo que llevó al Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga a iniciar una investigación que permitió vincular los distintos asaltos a las dos organizaciones albano-kosovares.

El modus operandi era metódico y diseñado para evitar la detección policial. Utilizaban vehículos alquilados o a nombre de terceras personas y, antes de cada golpe, realizaban reconocimientos discretos de los polígonos industriales para seleccionar los objetivos. En el momento del asalto, cambiaban las matrículas de los coches y empleaban inhibidores de frecuencia para anular las alarmas. Cada robo se ejecutaba en un tiempo máximo de diez minutos, siempre de noche, lo que les permitía encadenar varios golpes durante su recorrido por la Costa del Sol.

La operación culminó con cuatro registros domiciliarios, en los que se intervino dinero en efectivo y abundante material utilizado en los robos. Las actuaciones policiales se desarrollaron en Málaga, Fuengirola y Alhaurín el Grande, con extensión de las investigaciones a la zona de Levante.

Aunque la investigación continúa abierta, la Policía Nacional da por desmanteladas dos bandas criminales muy activas, responsables de más de 40 robos, y pone fin a su recorrido delictivo por la Costa del Sol.