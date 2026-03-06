Las vías del AVE en Álora siguen cubiertas por el talud un mes después de su caída

El 4 de febrero, en pleno paso de la borrasca Leonardo por Málaga en torno a las 6:45 de la mañana un talud cayó sobre las vías del AVE en Álora, cortando la circulación, cubriendo las dos vías y afectando a la catenaria. Un mes y dos días más tarde, este viernes 6 de marzo, estas siguen cubiertas con el material caído y cortando la circulación por alta velocidad de la provincia. El Festival de Málaga de cine ha tenido que fletar un vuelo chárter con 120 invitados para su gala de apertura. Los trenes, en estos momentos, sólo llegan hasta Antequera. Así será, al menos, hasta el 23 de marzo, si no se vuelven a complicar los trabajos. Adif tiene turnos que cubren las 24 horas en el punto.

Esto es tres semanas después del primer horizonte y cuatro días antes del Viernes de Pasión, preámbulo de la Semana Santa, una de las fechas en las que el tren tiene mayor demanda. Con lo que esto supone en el balance de reservas hoteleras, pero también de las compañías que explotan la vía y ofertan el viaje entre Málaga y Madrid en alta velocidad. Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo para salvar Álora: ir en autobús hasta Antequera y, desde ahí, hasta Madrid en AVE. Iryo ha planteado un ERTE de sus empleados hasta que retomen la línea. Ouigo, de momento, no lo va a aplicar.

Las primeras semanas la lluvia ya ralentizó y dificultó los trabajos en la zona. La meteorología prevista para los próximos días también augura precipitaciones abundantes. Con lo que esto puede suponer para los plazos. En Álora, Adif sigue trabajando en retirar el material sobre las vías y apuntalar y asegurar el muro de contención. Paso previo e indispensable para poder luego reparar los daños que a todas luces tendrá la vía y la catenaria afectadas por la caída del muro. Para ello se han movilizado, por el momento, y siempre con posibilidad de ajustarse a la evolución de los trabajos, siete retroexcavadoras, ocho camiones extravíales, cinco camiones, un bulldozer, una pala cargadora y una motoniveladora. En total 23 vehículos pesados.

También ha redoblado los esfuerzos y ha implementado turnos que cubren las 24 horas del día. Las obras revisten gran complejidad debido al volumen del deslizamiento y las condiciones del terreno (además de la proximidad de una línea de alta tensión, que deberá ser trasladada), que condicionan el plan de trabajo para garantizar la seguridad, afirman desde Adif. Así, se van a movilizar más de 200.000 metros cúbicos de tierra, a lo que se añadirá la demolición parcial del muro de contención, de unos 15 metros de altura.

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) viene mostrando su “inquietud” por el retraso en el restablecimiento total de la conexión de alta velocidad entre la provincia de Málaga y el resto del país, alertando de una caída de la demanda de entre el 20% y el 30%, por lo que solicita restituir la conexión ferroviaria de forma inmediata, según ha informado el colectivo empresarial.

El presidente de Aehcos, José Luque, valoró que “ya se están reportando caídas del 20% en la demanda y en algunos casos hasta el 30%, que afectan a los establecimientos de alojamiento turístico, principalmente desde segmentos turísticos como el corporativo, la actividad congresual, la de grandes eventos y el turismo “City-break” o de escapadas cortas”.

“No en vano, contemplábamos un impacto para el primer trimestre de 2026 de 1.750 millones de euros (el 21% del impacto anual del sector), de los que estimamos pérdidas de unos 255 millones de euros en el caso del turismo nacional y unos 45 millones de euros derivados del turismo internacional”, expresó.

El sector productivo también ha mostrado su preocupación por la incertidumbre ante el restablecimiento total de la conexión ferroviaria, y no solo de cara al inicio de la Semana Santa, sino por cómo puede afectar en verano a la competitividad del destino turístico, según ha destacado por su parte el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. El subdelegado del Gobierno viene rebajando estas cifras y las ha calificado "de barra de bar".

De momento, la única operadora que tiene activa la línea es Renfe, que cuenta con un Plan de Transporte Alternativo. Los trenes circulan entre Antequera y Madrid Puerta de Atocha. Desde la ciudad de los dólmenes hasta Málaga y viceversa el recorrido se hace en bus. En el mejor de los casos, 4 horas y 15 minutos. Lo que es lo mismo, hora y media más que en situaciones normales. A partir de las 3 horas de viaje el tren deja de ser una opción convincente en detrimento del avión. El puente aéreo Málaga Madrid, eso sí, está saturado y con precios por las nubes.