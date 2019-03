No hay más que ver el estado en el que se encuentran las obras del edificio para saber que el instituto de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, no estará listo para este mes. No se podrá abrir parcialmente como tenía previsto la Consejería de Educación cuando se inició el curso, dado que todavía la empresa encargada de las obras, Conservación, Asfalto y Construcción (Conacon), está trabajando en la estructura.

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, contrató las obras de construcción del cuarto instituto de Rincón de la Victoria en octubre de 2017. El plazo de ejecución era de 16 meses.

El retraso, que fuentes educativas cifraron en tres meses, se ha debido a problemas en la cimentación “que no esperaban”. Además, desde que ésta se terminara, ha habido “periodos discontinuos” en cuanto al ritmo de ejecución “y ahora parece que van más rápido”. Del incumplimiento de este plazo son conocedores los padres que ven a diario la obra, ya que sus hijos llevan desde septiembre instalados en cinco aulas prefabricadas ubicadas junto al futuro edificio.

El AMPA pide que esté completado para el inicio del próximo curso 2019/2020

“Somos conscientes del retraso, ya hemos asimilado que los niños estará en los barracones hasta final de curso. Lo único que esperamos es que el próximo lo inicien en el instituto, entre otras razones, porque no cabrían más prefabricadas. No existen condiciones para albergar a más niños”, explicó el presidente del Ampa, Juanma Micheo, para quien otra fórmula “sería inviable”, ya que para el curso 2019/2020 se espera la entrada de cuatro nuevos cursos de Primero.

“Los barracones además ocupan el espacio que se destinará al polideportivo, por lo que entendemos que la empresa aprovechará el periodo vacacional, que es cuando se desaloja, para trabajar en ese espacio. Luego tendrían que dotarlo con equipamiento en septiembre”, razonó el representante del Ampa.

Con respecto a la situación de los 240 escolares de Primero, Segundo y Tercero de ESO que están estudiando este curso en las cinco aulas prefabricadas, comentó que el ruido provocado por las obras ya ha disminuido porque comienzan a trabajar en el interior del edificio.

“Nosotros hemos estado en reuniones en las que no nos entendíamos del ruido que hacían las apisonadoras, así que sólo hay que imaginarse a los alumnos en las clases. Ya la cosa está mejor, también las aulas, pero nuestra queja siempre fue las condiciones en las que entraron. Al principio fue horroroso, fue increíble cómo las abrieron y sin darnos ninguna explicación”, se quejó.

El concejal de Educación, Antonio José Martín (PP), también ha pedido una reunión para conocer el estado de las obras.