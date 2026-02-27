Suplantan la identidad del alcalde de Gaucín para ordenar el desalojo del pueblo durante las borrascas

El alcalde del municipio de Gaucín, Pedro Godino, ha denunciado ante la Guardia Civil una suplantación de identidad durante el último tren de borrascas que azotó a la provincia de Málaga. En medio de la vorágine y de las intensas lluvias, comenzó a circular en los grupos de WhatsApp de la localidad un cartel del Ayuntamiento firmado por el alcalde en el que indicaba el desalojo preventivo de Gaucín. ‘‘Evidentemente era todo falso. El cartel no lo había hecho yo ni el municipio estaba en una situación de peligro para tener que desalojar a la población’’, explica el regidor, al que ha tenido acceso este periódico.

Tras recibir el mensaje de varios vecinos sobre la difusión del cartel falso, el regidor lanzó una publicación en redes sociales para calmar a la población e indicó que haría todo lo posible para dar con el autor. ‘‘He intentado durante todos estos días trasladar información y a la vez mensajes de tranquilidad porque a pesar de los daños sufridos, no somos de los más perjudicados. Hoy me encuentro con que alguien en un alarde de grosería inmunda suplanta mi identidad y la del Ayuntamiento’’, rezaba en el comunicado.

El alcalde indica que la suplantación supera una broma, ‘‘pesada o de mal gusto’’, y confía en que se resuelva el caso: ‘‘La Guardia Civil será quien dirime las posibles responsabilidades que pueda haber en este caso’’. Además, opina que este tipo de carteles y mensajes pueden suponer una ofensa para los municipios vecinos, como Grazalema o Benaoján, que si tuvieron que desalojar sus pueblos. Según precisa Godino, miles de andaluces salieron de sus casas ‘‘con lo puesto’’ y sin saber si iban a volver.

‘‘En primer lugar, es una suplantación de identidad de un cargo público y de un Ayuntamiento, que eso en sí no es legal. Segundo, se iba a crear una alarma en la población que no correspondía’’, añade el alcalde. Gracias a que varios vecinos contactaron con Godino, no hubo alarma en el municipio: ‘‘Empezó a circular en los últimos días y la gente estaba más tranquila. Pero si lo mandan cuando estaba lloviendo a mares, no te paras a pensar y sales corriendo’’.

Ahora, el regidor se mantiene a la espera de que finalice la investigación, pero cataloga que la situación no es agradable y denuncia este tipo de actos. ‘‘¿Qué pensará de Gaucín aquellos que lo lean desde la comodidad de su "litera de campaña" en el pabellón polideportivo de El Fuerte?’’, expresó en su comunicado.