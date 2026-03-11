Hallan el cadáver de un hombre en la planta de residuos de Casares

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre de unos 50 años en el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, en el término municipal de Casares, donde el cuerpo fue encontrado en la mañana de este miércoles según fuentes de la investigación.

Como apuntan las primeras informaciones, el descubrimiento se produjo a primera hora de la jornada laboral, cuando trabajadores de la planta detectaron la presencia del cuerpo en una de las cintas utilizadas para el traslado y clasificación de residuos dentro de las instalaciones.

El servicio de emergencias de Andalucía 112 recibió a las 8:45 horas una llamada alertando del hallazgo y dio el aviso a Guardia Civil y a los servicios sanitarios. Ante la situación, los operarios detuvieron de inmediato el funcionamiento de la maquinaria con el objetivo de preservar posibles indicios y dieron aviso a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil.

Por el momento solo ha trascendido que el cadáver corresponde a un varón, aunque no se han facilitado detalles sobre posibles lesiones ni sobre cómo pudo llegar el cuerpo.

Un antecedente similar hace una década

En el mismo complejo ambiental de Casares ya se produjo un hallazgo similar hace diez años. En aquella ocasión, la Guardia Civil localizó en la planta de tratamiento de residuos el cadáver de una niña recién nacida de pocos días de vida que aún conservaba el cordón umbilical. La primera evaluación forense apuntó a una muerte violenta, ya que el cuerpo presentaba politraumatismos, según indicaron entonces fuentes de la investigación.

En aquel momento tampoco se descartó que la bebé pudiera haber sido arrojada a un contenedor de basura cuando aún estaba con vida y falleciera posteriormente a causa de los golpes sufridos.

Otro hallazgo reciente en una planta de reciclaje en Valencia

Un suceso similar se produjo también esta semana en la Comunidad Valenciana. El cadáver de un hombre con las piernas amputadas fue localizado en una planta de reciclaje del polígono Fuente del Jarro, en el municipio de Paterna, tras ser detectado por un trabajador en la cadena de clasificación de residuos durante la madrugada del pasado lunes.

Según informa El País, las primeras investigaciones de la Policía Nacional descartan indicios de criminalidad y apuntan a que podría tratarse de una muerte accidental o natural. Las pesquisas señalan que la víctima, un varón de unos 50 años, podría haberse refugiado del frío en uno de los contenedores de recogida de cartón que posteriormente fue trasladado a la planta de tratamiento.