El Unicaja oficializó este viernes el fichaje del canterano Francis Alonso, que regresa a casa después de cinco años en los que se formó en Estados Unidos. Primero en el Prep School de Cushing Academy y luego en la NCAA con Greensboro, universidad de la que ya es historia. Tras el comunicado, el club lanzó un vídeo con las primeras horas del jugador en Los Guindos, donde ya entrenó ayer, y sus primeras palabras como cajista, aunque jugará cedido esta temporada en el Montakit Fuenlabrada.

"El hecho de haber vuelto y ver a mi familia, a todos mis amigos... He venido aquí con mi novia y tengo tiempo para descansar. Disfrutar en esta maravillosa ciudad es un lujo. Después de haber estado cinco años en Estados Unidos y ver cómo el tiempo ha pasado súper rápido y ahora volver aquí y recibir esta oportunidad... Estoy muy agradecido y con muchas ganas de trabajar y de enseñar a todo el mundo lo que puedo hacer", iniciaba el escolta, ilusionado con su regreso a casa.

También habla Francis de su reacción tras firmar por el Unicaja. "En el momento te impacta porque es un sueño que desde pequeño siempre se te pasaba por la cabeza. Ahora que he estado en Estados Unidos madurando como persona, haciéndome mayor, tomando mis propias responsabilidades, al fin y al cabo en otro país donde tienes que buscarte las habichuelas", explica, agradecido por la oportunidad: "Ahora vengo aquí y el haber estado en esta situación, sabiendo todo el trabajo que he puesto desde hace muchos años... Todo depende de mí, del trabajo que ponga. El hecho de haber recibido esta oportunidad lo veo como un premio al trabajo".

En las imágenes compartidas por el Unicaja, el escolta recorre el pabellón y las oficinas de Los Guindos, donde se saluda con el presidente Eduardo García y el técnico Luis Casimiro. Ha pasado tiempo y de por medio las instalaciones han vivido un lavado de cara sustancial. "Han cambiado mucho, para bien. Cuando llevas mucho tiempo y dedicas muchas horas en estas pistas la esencia no se va", comenta Alonso al respecto.

"Vienes y me acuerdo de muchas horas de pasármelo bien y estar con mis amigos, los sigo teniendo. Sobre todo, de pasármelo bien. Este deporte es lo bueno que tiene, si te gusta te encanta. El hecho de venir aquí y ver que estas instalaciones están cambiando para bien, cómo intentamos dar lo mejor de este club a nuestros chicos y puedan venir aquí y mejorar es lo mejor. Te hace sentir un poco viejo, pero tengo muchas ganas de venir aquí cuando haya equipos entrenando", continúa el malagueño.

Su paso por Estados Unidos

Se detiene Francis Alonso para hablar de su aventura en el baloncesto de formación norteamericano, de donde narra fases distintas: "El primer año fui a Massachusetts, que estaba como a una hora y media de Boston. Fue el año más duro que tuve, pero lo necesitaba personalmente para apreciar muchísimas cosas. Los cuatro años que estuve en Greensboro fueron una etapa. Cada año me iba encontrando mejor, con más confianza, la gente me conocía ya. Las cosas no cambian mucho, llegas allí y tienes que ganarte el respeto, pero son cosas que las llevo dentro".

Pese a haber brillado en la NCAA, el malagueño habla con sencillez y mira con respeto al reto de su salto al baloncesto profesional: "Sé que he estado cinco años en Estados Unidos y se han hablado muchas cosas buenas de mí, pero eso es el pasado y ahora me toca venir aquí y demostrar quien soy y trabajar. Nada va a cambiar, no voy a mirar esta oportunidad de una manera diferente, voy a ser yo mismo, voy a trabajar como el que más. Voy a dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido y a intentar ayudar al equipo. Y esperando volver a casa".